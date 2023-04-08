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太猖狂！砂石車紅燈前竟霸道左轉 高雄警祭重罰加強取締

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄網友日前騎車行經路竹區復興路九孔橋上，竟一連多部砂石車等不及紅燈變換燈號，逕自違規從路口外側車道左轉，讓他簡直看得傻眼，更使得前方機車騎士綠燈欲往前行產生危險；湖內分局晚間指出，該路段今年已取締25件大型車違規，該影片中砂石車紅燈左轉已明顯違規，最重可罰5400元。

日前臉書某網友騎車行經路竹區時，用路人都在紅燈前停等號誌變化，但一旁砂石車卻已等不及越線，甚至紅燈轉綠前幾秒，乾脆不等了，直接違規左轉，而該車後方砂石車一連兩台，竟也跟上前去違規行駛，正好到第三台砂石車時紅燈轉綠，而砂石車也沒禮讓一旁機車女騎士先行，接連逕自左轉，相當危險。

湖內分局指出，該影片中多台砂石車已違反道路交通管理處罰條例第53條第1項，可處最重5400元以下罰鍰；另非交通勤務之警察、或依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交通服務隊現場導護人員，於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通者，可處行為人或其雇主最重2400元罰鍰，本分局將通知駕駛到場，並依法告發。

據統計今年至4月7日為止，該復興路段已取締大型車違規共25件；湖內分局指出，針對該路段已派員加強大型車輛違規取締，並對鄰近之施工單位加強約制，告誡不得再有違規行為。

高雄市路竹區復興路九孔橋上常有砂石車違規遭警方開單告發。記者古和純／翻攝
高雄市路竹區復興路九孔橋上常有砂石車違規遭警方開單告發。記者古和純／翻攝

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