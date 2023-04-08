蘆洲情侶談分手…女方家人一句話惹怒他 撂人6打1
新北市蘆洲區一對情侶，這個月5日凌晨相約談分手，男方帶1友前來，女方則找來姑姑、叔叔助陣，因女方叔叔爆嗆「你現在是跟誰混」惹怒男方撂了1車4人，分持棍棒猛打女方叔叔，導致他全身多處挫傷。警方獲報循線逮捕3人，警詢後依妨害秩序、殺人未遂罪嫌送辦；另追緝在逃3名共犯到案說明。
據了解，呂姓女子（21歲）與蔡姓男子（22歲）本是對情侶，近來兩人感情生變，呂女又欠蔡男兩萬元買機車費用，兩人因此多次談分手不成。這個月5日凌晨近2時許，雙方約在新北市蘆洲區民族路227巷內一處公園談判。
當天蔡男帶著1名未成年友人到場，呂女則找來姑姑、叔叔助陣，呂女先歸還欠蔡的2萬元買車錢，接下來互不給對方好臉色，一陣互嗆指罵。過程中，呂女叔叔爆口一句嗆蔡「你現在是跟誰混」當場惹怒蔡男拿起手機撂友前來。
不久蔡男友人1車4人趕抵，分持棍棒衝下車，旋即朝著呂女叔叔追打，導致呂女叔叔頭部、嘴角出血、身體多處挫傷。警方獲報趕抵，蔡等6煞已開車逃逸。案經警方調閱附近監視器畫面以車追人，3小時后循線在蘆洲3處逮捕涉案蔡男、陳男（22歲）及17歲未成年少年，連同查扣犯案棍棒，一併帶回偵辦，警詢後依妨害秩序、殺人未遂等罪嫌將3人移送法辦，另持續追緝在逃3名共犯到案。
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