中職龍象戰昨天母球場開打 球迷爆口角動手驚動警察

中華職棒味全龍對上兄弟象賽事昨晚在天母棒球場進行，最後味全龍6比4贏下比賽；賽程中觀眾席不平靜，羅姓男子不滿坐在身後的郭姓男子碎碎唸，起身飆罵郭男髒話並拉扯其外套，雙方口角引來球場內維安員警，介入隔開雙方後，狀況才解除。

據悉，23歲郭男在昨晚職棒比賽中，與親友討論球隊是否應該更換投手，座位前方2名身穿味全龍隊球衣的男子聞言心生不滿，其中45歲羅男飆罵郭男，並伸手拉扯郭男外套，郭男見狀大喊「快錄影！」並嗆「龍迷就是這樣！」現場場務人員介入協調，羅男才鬆手，由友人陪同離開。