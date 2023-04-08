中職龍象戰昨天母球場開打 球迷爆口角動手驚動警察
中華職棒味全龍對上兄弟象賽事昨晚在天母棒球場進行，最後味全龍6比4贏下比賽；賽程中觀眾席不平靜，羅姓男子不滿坐在身後的郭姓男子碎碎唸，起身飆罵郭男髒話並拉扯其外套，雙方口角引來球場內維安員警，介入隔開雙方後，狀況才解除。
據悉，23歲郭男在昨晚職棒比賽中，與親友討論球隊是否應該更換投手，座位前方2名身穿味全龍隊球衣的男子聞言心生不滿，其中45歲羅男飆罵郭男，並伸手拉扯郭男外套，郭男見狀大喊「快錄影！」並嗆「龍迷就是這樣！」現場場務人員介入協調，羅男才鬆手，由友人陪同離開。
警方表示，大型運動賽事吸引眾多人潮聚集，轄區警察機關皆會派員進駐維安，昨晚雙方爭吵，員警獲悉後積極介入勸導，經後續詢問，兩名男子互不提告，經活動主辦單位調整球迷座位，讓兩人坐在不同區域，現場狀況隨即解除。
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