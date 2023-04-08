東引1男子頭部受創情況危急 馬祖海巡即刻協助後送

海巡署第11巡防區指揮部所轄第10（馬祖）海巡隊在今天凌晨1時許接獲東引衛生所通報，指稱有1名男性鄉親因頭部外傷、經評估，鄉親年紀較長且有危急狀況，需轉診至南竿連江縣醫院檢查治療，馬祖海巡隊東引分隊隨即派艇協助後送。

馬祖海巡隊表示，他們在獲報後，立即派遣PP-3586巡防艇於東引中柱港執行後送，並做好相關防疫措施接駁病患及家屬並由醫護人員等3員陪同隨行前往南竿，考量病患狀況，海巡的巡防艇以最大安全速率及妥適照護方式執行，於清晨3點許安全抵達南竿福澳港，交由消防局救護車轉送連江縣立醫院醫治，總算將後送任務圓滿達成。