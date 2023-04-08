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新北消辦理消防檢修申報座談 防「城中城」大火再發生

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為消弭消防安檢死角，防範高雄「城中城」大火在新北市發生。新北市消防局第二救災救護大隊，於昨天上午邀集21棟6樓以上、10樓以下，尚未設管委會及未辦理「消防檢修申報」的舊社區代表人辦理座談。希望能提升舊社區居住安全及公安保障。

新北市消防局第二救災救護大隊表示，2021年10月14日凌晨2時54分，高雄市「城中城」大樓發生重大火警，造成至少46人死亡、43人輕重傷。事後相關單位調查肇因，矛頭指向社區老舊沒成立管委會，且消防設備也沒有依規定定期檢修申報、維護所釀悲劇。為此消防署在同年11月起，推動全國無管委會的集合住宅辦理檢修申報作業。

根據第二大隊統計，轄內新莊、五股、泰山、林口等地區，共有885家11層以上集合住宅，皆已全面完成檢修申報作業；但6層樓以上10樓以下尚未設置管委會的130棟老舊社區，仍有104棟未完成消防安檢申報。

為此，昨天上午第二大隊邀集新莊地區21間6樓以上、10樓以下，未設管委會及尚未辦理「消防檢修申報」的老舊社區代表人舉行座談，希望藉由溝通，完成「消防檢修申報」以提升社區居住安全及公共安全保障。

第二大隊呼籲，依消防法第9條「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準規定」集合住宅管理權人，應自行或委託消防設備師士辦理檢修申報，並於每年9月底前完成申報，若未依法辦理得開處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並通知限期改善且得按次連續處罰。

另外，若委託消防檢修機構不實檢修，也可依消防法第38條規定，中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構、消防設備師或消防設備士，未依第9條第2項所定，有關定期檢修項目、方式、基準、期限之規定檢修消防安全設備；或為消防安全設備不實檢修報告者，得開處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰；必要時，得予1個月以上1年以下停止執行業務或停業處分。

新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝
新北市消防局第二救災救護大隊，昨天上午辦理「消防檢修申報」座談，以防類似高雄「城中城」大火再發生。記者曾伯愷／翻攝

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