警致電酸「你這詐騙仔」假檢官惱羞 女險遭詐見狀傻眼

蔣姓女子接獲不明來電，指其健保卡遭冒用，積欠鉅額保費，須依檢察官指示解除保單，且基於偵查不公開原則，禁止蔣女向他人透露案情，蔣女信以為真，日前臨櫃向保險公司解除保單，欲取回300萬元現金，行員及員警察覺異狀，回撥來電號碼詢問，見對方心虛語塞，蔣女才驚覺受騙，所幸最後保住百萬積蓄。

警方調查，72歲蔣女先接獲假健保局人員，指其健保卡遭冒用，積欠巨額健保費，又接獲假檢警來電，指蔣女涉及刑案，須依指示將保單解除變現、操作匯款；詐團為避免謊言被拆穿，加入蔣女LINE好友保持聯繫，並提醒蔣女，基於偵查不公開原則，禁止向行員、員警透露案情。

蔣女上月前往保險公司，臨櫃欲解除保單取回300萬元現金，業務員見蔣女急欲取回巨款，關懷提問並通報轄區南港派出所員警協處，起初蔣女依照詐團指示，對員警及行員供稱自己5月要和教會成員一同前往歐洲旅行，所以取回百萬元作為旅費，員警聽聞直覺「旅行也不用300萬元」，經耐心詢問、勸說，蔣女才吐實，透露自己接獲不明來電。

為說服蔣女，員警透過蔣女的LINE回撥詐團電話，詢問對方「士林地院嗎？你是書記還是檢察官？哪一股的？」對方聞言自稱檢察官「我哪一股你管得著嗎？」還嗆警「講話好聽點」另名員警直言「你這詐騙仔」，對方回嗆「我詐騙仔，騙你了嗎？」員警最後霸氣回應「這一條你騙不到啦！」掛斷電話並封鎖對方，蔣女見狀才驚覺受騙，所幸保住百萬元積蓄。