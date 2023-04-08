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林口工人突胸悶昏厥倒2樓鷹架 新北消防吊掛救援急送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

黃姓工人今天上午在新北市林口區一處工地作業時，突然一陣胸悶旋即昏倒在2樓鷹架上，警消獲報趕抵，使用消防救助器材車吊臂搭配欄式擔架，協助黃男吊掛至一樓地面，緊急送醫急救，所幸沒有大礙。

據了解，黃姓男子（64歲）是一名建築工人，今天上午10時26分左右，他在新北市林口區文化北路二段一處建築工地2樓鷹架上作業，突然胸口一陣悶痛喘不過氣來，旋即整個人昏厥倒在2樓鷹架上。其他工人見狀欲把黃男拉到室內，卻因鷹架空間狹小根本無法協助移動，趕緊打電話通報新北市消防局派員前來協助。

消防員獲報趕抵現場，經檢視黃男身體右半側無力、頭部多處擦挫傷、意識恢復，趕緊先用長背板固定黃男，旋即使用消防救助器材車吊臂、搭配欄式擔架，順利將黃男吊掛至1樓地面，旋即協助後送醫院急救，所幸到院治療後沒有大礙。

新北市消防局第二救災救護大隊長莊渝淵提醒，民眾若遇到身體不適，應立即停下手邊工作於適當空間休息；若出現意識不清、胸痛胸悶、呼吸喘、氣道堵塞、嚴重出血、冒冷汗、嚴重創傷、中風、溺水或其他可能快速惡化的病情，應立即通報119派救護車協助。此外，也要加重視建築工地的安全管理，提高員工及自身安全防範意識，以避免類似事故再次發生。

黃姓工人，今天在新北市林口一處工地2樓鷹架施工昏厥，消防人員用吊臂協助順利吊掛他到地面，送醫後無礙。記者曾伯愷／翻攝
黃姓工人，今天在新北市林口一處工地2樓鷹架施工昏厥，消防人員用吊臂協助順利吊掛他到地面，送醫後無礙。記者曾伯愷／翻攝
黃姓工人，今天在新北市林口一處工地2樓鷹架施工昏厥，消防人員用吊臂協助順利吊掛他到地面，送醫後無礙。記者曾伯愷／翻攝
黃姓工人，今天在新北市林口一處工地2樓鷹架施工昏厥，消防人員用吊臂協助順利吊掛他到地面，送醫後無礙。記者曾伯愷／翻攝
黃姓工人，今天在新北市林口一處工地2樓鷹架施工昏厥，消防人員用吊臂協助順利吊掛他到地面，送醫後無礙。記者曾伯愷／翻攝
黃姓工人，今天在新北市林口一處工地2樓鷹架施工昏厥，消防人員用吊臂協助順利吊掛他到地面，送醫後無礙。記者曾伯愷／翻攝

建築 林口

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