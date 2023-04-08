大學生開車肇事撞翻花蓮公車1死5傷 死者為村長妹

花蓮豐濱鄉今天發生公車與小客車對撞，造成1死5傷的重大事故。死者身分一度無法確認，後來查出為豐濱鄉靜浦村長黃建治的妹妹，黃建治得知噩耗趕到醫院，難過說妹妹到花蓮上課，早上搭公車返家，不敢相信半途竟然遇難。

這起事故發生在今天上午7時40分，55歲的黃姓婦人搭乘的花蓮客運由北往南行經台11線47.7公里處深橋時，與對向小客車碰撞，花蓮客運公車衝破陸橋護欄翻落邊坡，坐在車子右側中段的黃婦因車窗撞擊破裂，不幸摔出車外跌落下方約3層樓深溪谷，被消防人員尋獲救起時已無呼吸心跳，雖緊急送往衛福部花蓮醫院豐濱原住民分院，急救46分鐘仍告不治；車上另有陳姓司機及3名乘客分受輕重傷，小客車陳姓乘客也受輕傷。

黃建治聞訊趕到豐濱分院，傷心不已。他說，妹妹是單親，育有4個孩子，都已經長大，妹妹平日在餐廳當服務生，只知道她到花蓮市區上課，今天一早搭公車返家。

警方調查，發生碰撞的客運司機和小客車駕駛都有適當駕照，均無酒駕。現場有目擊者指稱當時小客車要左轉進露營區，公車煞車不及才撞上，接著衝破護欄翻落橋下。警方初判是小客車未注意車前狀態而肇事，已將現場拍照測繪。