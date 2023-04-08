快訊

「只要參選一定當選」 民視前老董下戰帖：趙天麟立委當太久

解放軍今起環台演習…「這架美軍機」現身 航迷：又是它衝第一

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行人走斑馬線被迫路中央罰站「禮讓」公車 網批：台灣真的行人地獄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

又見行人地獄。彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫停在路中央「禮讓」公車。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團
又見行人地獄。彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫停在路中央「禮讓」公車。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團
網友Jie Wang在「爆料公社二社」臉書社團PO出一段行車記錄器影片，畫面中他駕車行經十字路口，接連兩個斑馬線都有行人通過，他停住禮讓，目睹一名行人已經走到馬路中央，卻有計程車和公車逕自駛過，他表示，「台灣真的行人地獄」。

Jie Wang的行車紀錄器影片中，地點在彰化車站前的中正路二段、光復路口，畫面顯示時間為4月4日下午3時許，他駕車行經第一個斑馬線時，完全停住禮讓一名行人，卻見一輛雙載的機車從他左側駛過。

接著他右轉在第二個斑馬線停等行人通過，確認該名行人已通過他行駛的車道，他才緩速前進，卻見一輛計程車和其後的公車不見減速駛來，行人只好站在路中央等計程車和公車通過。Jie Wang表示，「連假出遊就遇到，台灣真的行人地獄」。

網友說，「行人地獄不能改善，不然台灣就沒有特色了」、「你以為台灣的行人地獄只是跟你說說而已嗎？我們台灣人都做給你看的」、「以後過馬路就拿手機錄影，這樣才可能會讓吧」、「要禮讓行人，然後交通號誌又捨不得開，在那邊閃來閃去的，不如把交通號誌拆了吧」、「其實行人地獄根本就是交通部造成的，不改燈，行人歸行人，車歸車，根本就是讓人車起糾紛，罰單政府賺，這個政府都把問題丟給人民，坐收漁翁之利爽賺罰單增加稅收」、「沒交通警察就沒規則，台灣人的日常」。

交通部為洗刷「行人地獄」惡名，3月31日起，汽機車不禮讓行人將重罰，不分小型車、大型車一律罰3600元罰鍰，機車維持罰1200元罰鍰。另外，若不暫停讓攜帶白手杖或導盲犬視覺功能障礙者先行通過，小型車由現行處罰3600元提高為4800元、大型車由現行處罰4500元提高為7200元，機車維持2400元。

又見行人地獄。彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫先後「禮讓」計程車和公車。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團
又見行人地獄。彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫先後「禮讓」計程車和公車。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團

行人地獄 計程車

延伸閱讀

影／又見行人地獄！新竹女走斑馬線 右轉車竟直接撞她

行人地獄再上演？ 新竹女過斑馬線被撞趴地 網怒轟：完全沒看路

老翁走斑馬線遭撞骨折 他肇逃還辯急忙找懷孕陣痛乾姊

男星「女兒患罕病痛到哀嚎」卻要搞綜藝逗人笑　吐心聲：像地獄

相關新聞

行人走斑馬線被迫路中央罰站「禮讓」公車 網批：台灣真的行人地獄

網友Jie Wang在「爆料公社二社」臉書社團PO出一段行車記錄器影片...

影／又見行人地獄！新竹女走斑馬線 右轉車竟直接撞她

台灣頻傳汽機車不禮讓行人事故，近來還有國外媒體稱台灣為「行人地獄」。新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑...

火場金爐有煤炭還放看護假 高雄老夫妻成焦屍有疑點

高雄林姓老夫妻昨晚葬身火窟，警消從蛛絲馬跡追查，發現整起火警疑點重重！不僅林翁生前曾交代女兒死後要樹葬，還支開印尼籍看護...

專破壞娃娃機店投幣機買毒 新竹2毒蟲落網

新竹縣市地區近期陸續發生娃娃機店遭人破壞投幣機偷走錢財的案件，引起娃娃店業界公憤。新竹市第三警分局獲報組成專案小組，經多...

林口工人突胸悶昏厥倒2樓鷹架 新北消防吊掛救援急送醫

黃姓工人今天上午在新北市林口區一處工地作業時，突然一陣胸悶旋即昏倒在2樓鷹架上，警消獲報趕抵，使用消防救助器材車吊臂搭配...

大學生開車肇事撞翻花蓮公車1死5傷 死者為村長妹

花蓮豐濱鄉今天發生公車與小客車對撞，造成1死5傷的重大事故。死者身分一度無法確認，後來查出為豐濱鄉靜浦村長黃建治的妹妹，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦