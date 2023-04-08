行人走斑馬線被迫路中央罰站「禮讓」公車 網批：台灣真的行人地獄

又見行人地獄。彰化車站前一名行人走斑馬線上，被迫停在路中央「禮讓」公車。圖／取自「爆料公社二社」臉書社團 網友Jie Wang在「爆料公社二社」臉書社團PO出一段行車記錄器影片，畫面中他駕車行經十字路口，接連兩個斑馬線都有行人通過，他停住禮讓，目睹一名行人已經走到馬路中央，卻有計程車和公車逕自駛過，他表示，「台灣真的行人地獄」。

Jie Wang的行車紀錄器影片中，地點在彰化車站前的中正路二段、光復路口，畫面顯示時間為4月4日下午3時許，他駕車行經第一個斑馬線時，完全停住禮讓一名行人，卻見一輛雙載的機車從他左側駛過。

接著他右轉在第二個斑馬線停等行人通過，確認該名行人已通過他行駛的車道，他才緩速前進，卻見一輛計程車和其後的公車不見減速駛來，行人只好站在路中央等計程車和公車通過。Jie Wang表示，「連假出遊就遇到，台灣真的行人地獄」。

網友說，「行人地獄不能改善，不然台灣就沒有特色了」、「你以為台灣的行人地獄只是跟你說說而已嗎？我們台灣人都做給你看的」、「以後過馬路就拿手機錄影，這樣才可能會讓吧」、「要禮讓行人，然後交通號誌又捨不得開，在那邊閃來閃去的，不如把交通號誌拆了吧」、「其實行人地獄根本就是交通部造成的，不改燈，行人歸行人，車歸車，根本就是讓人車起糾紛，罰單政府賺，這個政府都把問題丟給人民，坐收漁翁之利爽賺罰單增加稅收」、「沒交通警察就沒規則，台灣人的日常」。