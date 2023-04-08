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影／影片曝光！台中大貨車失控撞3車4人傷 休旅車360度狂轉圈

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市臨港路一輛大貨車不明原因失控衝撞休旅車、小貨車共3輛車，造成4人骨折、頭部撕裂傷，送醫救治。驚悚的失控影片曝光，可見大火車疑未煞車直衝撞上路旁車輛，休旅車360度至少旋轉2圈撞飛，汽車零件四散，車禍現場怵目驚心。

今天上午10點多，監視器畫面拍下，一輛大貨車行駛在清水區臨港路5段外側車道往國4方向，不明原因往外側車道偏移，直接撞上臨停路旁轎車與休旅車，休旅車360度旋轉至少2圈，再撞前方小貨車，發出巨大聲響。

清水警分局交通分隊調查，38歲李姓大貨車自稱方向盤失靈，無法直行導致右偏，擦撞路邊臨時停車的46歲陳姓駕駛、40歲楊姓休旅車駕駛與45歲林姓小貨車駕駛車輛。李姓酒測值為零，進一步肇事原因有待釐清。

造成陳姓駕駛擦傷自行就醫、楊姓駕駛多處擦傷骨折，同車37歲朱姓女乘客多處擦傷骨折、林姓駕駛雙腳擦傷送梧棲童醫院急救。

童綜合醫院表示，楊男意識清楚，頭部撕裂傷縫合15針，右手橈骨幹骨折，右側第七肋骨骨折，將送手術並住普通病房；朱女，意識清楚，右大腿開放性骨折，右側股骨幹骨折，腰椎骨折，右側第二至第六肋骨骨折，左側第三第四肋骨骨折，雙下肢多處擦挫傷，術後住加護病房；林男，意識清楚，左腳脛骨骨折，左小腿擦挫傷，嘴唇擦傷，術後送普通病房。

台中市臨港路一輛大貨車不明原因衝撞休旅車、小貨車共3輛車，造成4人骨折、頭部撕裂傷，送醫救治。圖／讀者提供
台中市臨港路一輛大貨車不明原因衝撞休旅車、小貨車共3輛車，造成4人骨折、頭部撕裂傷，送醫救治。圖／讀者提供

骨折 休旅車 車道 台中市

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