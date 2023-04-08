影／影片曝光！台中大貨車失控撞3車4人傷 休旅車360度狂轉圈

台中市臨港路一輛大貨車不明原因失控衝撞休旅車、小貨車共3輛車，造成4人骨折、頭部撕裂傷，送醫救治。驚悚的失控影片曝光，可見大火車疑未煞車直衝撞上路旁車輛，休旅車360度至少旋轉2圈撞飛，汽車零件四散，車禍現場怵目驚心。

今天上午10點多，監視器畫面拍下，一輛大貨車行駛在清水區臨港路5段外側車道往國4方向，不明原因往外側車道偏移，直接撞上臨停路旁轎車與休旅車，休旅車360度旋轉至少2圈，再撞前方小貨車，發出巨大聲響。

清水警分局交通分隊調查，38歲李姓大貨車自稱方向盤失靈，無法直行導致右偏，擦撞路邊臨時停車的46歲陳姓駕駛、40歲楊姓休旅車駕駛與45歲林姓小貨車駕駛車輛。李姓酒測值為零，進一步肇事原因有待釐清。

造成陳姓駕駛擦傷自行就醫、楊姓駕駛多處擦傷骨折，同車37歲朱姓女乘客多處擦傷骨折、林姓駕駛雙腳擦傷送梧棲童醫院急救。