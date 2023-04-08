屏東市大豐路廠房惡火復燃 消防緊急調派人力支援

屏東市大豐路上一間汽車百貨賣場昨凌晨傳出火警，消防局調派大批人力於昨晚間6點左右撲滅火勢，未料今下午約1點半鄰近建大輪胎廠後方再冒出陣陣濃煙復燃，不少路過民眾駐足觀看，消防員趕赴現場展開佈署，出動雲梯車救災，無人員傷亡，詳細災損和起火原因有待火調人員釐清。

該汽車百貨因店內堆置油品、溶劑、輪胎等易燃物，助長火勢延燒6間鐵皮建築物，波及周邊輪胎行、汽車旅館、汽車保養廠等店家，持續延燒14個多小時至昨晚間撲滅，廠房付之一炬，燒毀的鐵皮結構殘破不堪堆置一旁，業者初步估計損失高達上千萬元。