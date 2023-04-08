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屏東市大豐路廠房惡火復燃 消防緊急調派人力支援

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市大豐路上一間汽車百貨賣場昨凌晨傳出火警，消防局調派大批人力於昨晚間6點左右撲滅火勢，未料今下午約1點半鄰近建大輪胎廠後方再冒出陣陣濃煙復燃，不少路過民眾駐足觀看，消防員趕赴現場展開佈署，出動雲梯車救災，無人員傷亡，詳細災損和起火原因有待火調人員釐清。

該汽車百貨因店內堆置油品、溶劑、輪胎等易燃物，助長火勢延燒6間鐵皮建築物，波及周邊輪胎行、汽車旅館、汽車保養廠等店家，持續延燒14個多小時至昨晚間撲滅，廠房付之一炬，燒毀的鐵皮結構殘破不堪堆置一旁，業者初步估計損失高達上千萬元。

原以為撲滅的火苗未料在今下午1點半左右復燃，火場附近一間建大輪胎廠後方冒出濃濃黑煙，附近居民紛紛外出查看，路過民眾也駐足觀看，「怎麼又燒起來？」，空氣中瀰漫塑膠異味，消防局獲報緊急調派人力救災，警方至現場疏導車流，無人員傷亡，詳細災損和起火原因有待火調人員釐清。

屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火今下午1點半左右復燃，附近一間輪胎廠後方冒出濃煙，消防局獲報調派人力前往救災。記者張已亷／攝影
屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火今下午1點半左右復燃，附近一間輪胎廠後方冒出濃煙，消防局獲報調派人力前往救災。記者張已亷／攝影
屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火今下午1點半左右復燃，附近一間輪胎廠後方冒出濃煙，消防局獲報調派人力前往救災。記者張已亷／攝影
屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火今下午1點半左右復燃，附近一間輪胎廠後方冒出濃煙，消防局獲報調派人力前往救災。記者張已亷／攝影
屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火延燒超過14小時，廠房付之一炬，燒毀的鐵皮結構殘破不堪堆置一旁。記者張已亷／攝影
屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火延燒超過14小時，廠房付之一炬，燒毀的鐵皮結構殘破不堪堆置一旁。記者張已亷／攝影
屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火今下午1點半左右復燃，附近一間輪胎廠後方冒出濃煙，消防局獲報調派人力前往救災。記者張已亷／攝影
屏東縣屏東市大豐路汽車百貨惡火今下午1點半左右復燃，附近一間輪胎廠後方冒出濃煙，消防局獲報調派人力前往救災。記者張已亷／攝影

災損 屏東 消防員

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