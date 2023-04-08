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台中清水4車連環車禍 4人受傷送醫

中央社／ 台中8日電

台中市清水區今天上午發生1輛貨櫃車與2輛自小客車、1輛小貨車等4車連環車禍，造成4人受傷，送醫救治，警方初步了解駕駛均無酒駕，肇事原因有待釐清。

台中市消防局上午10時46分接獲報案，清水區臨港路五段和臨港路六段的交叉路口發生車禍，現場有民眾受困，派遣梧棲、清水及沙鹿分隊，出動4車11人前往搶救。

救護人員到場回報，現場為1輛大貨車、1輛小貨車、2輛自小客車連環車禍，其中1輛小客車有2人受困，救護人員協助脫困，現場3人受傷，傷勢為頭部、四肢撕裂傷，意識清楚，分別送醫治療，另有1人自行就醫。

清水警分局獲報到場，初步調查，4名駕駛均無酒駕，大貨車駕駛行駛在臨港路外側車道，大貨車駕駛自稱因方向盤失靈，造成車輛往右偏行，擦撞同向路邊停車的2輛自小客車，其中1車推撞前方自小貨車，確切肇事原因待調查。

車禍 酒駕 台中市

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