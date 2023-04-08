一心想追未謀面美女 高雄無業男幫轉28.5萬這下慘了

楊姓男子無業，落入交友詐騙陷阱，愛上美女頭像的女網友，聽對方指示，將匯入他帳戶4筆共28.5萬的款項，轉出至指定帳戶，銀行發現他提領異常報警；楊辯稱是貨款，卻無法交代來源，被帶回派出所才吐實，沒見到心愛的人，反成詐欺車手，慘被移送法辦。

高雄市大寮區大發郵局，上月底發現一名男子臨櫃辦理設定約定帳戶時，要求調整轉帳金額，行員查詢，發現男子將帳戶中的4筆共28萬5000元款項，轉入的帳戶已被設定為異常帳戶的預警通報，先不動聲色假裝協助辦理，再暗中報警。

大寮分駐所警網趕抵，詢問46歲楊姓男子匯款的原因，楊原本聲稱匯出的款項是公司貨款，卻又答不出公司名稱及地址，一下又說玩遊戲用，警方見他說詞不一，直接將他帶回調查。

楊見謊言被戳破，供述自己無業，認識一名女網友，見對方很漂亮，想追求她，但女方要求他照著指示做才願碰面，女方對他說，會有4筆共28萬5000元的款項匯進他的戶頭，只要去銀行辦理轉帳，將錢轉到另一個帳戶即可。

楊辯稱，不知對方是詐騙集團，只是想追求對方，沒想到卻當了車手，警詢後被依詐欺罪嫌送辦。