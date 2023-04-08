詐騙猖獗 嘉義火車站置物櫃貼成這樣…滿滿防詐標語

嘉義火車站的置物櫃周邊貼著大大的字條要民眾千萬不要將提款卡、存簿、現金放在置物櫃裡面；鐵路警察局嘉義派出所警方表示，置物櫃是詐騙集團熱點，誆騙民眾將這些物品放到置物櫃，集團成員再順利取走，因此在置物櫃周邊貼滿防詐宣導希望能及時提醒民眾。看著置物櫃周邊貼滿防詐宣導，顯見詐騙的猖獗。

嘉義派出所表示，在有限的警力下無法及時防堵詐騙集團，加上詐騙手法層出不窮，所以利用貼防詐貼紙提醒民眾，嘉義地區長輩較多，為了防阻詐騙，在獲得台鐵局的同意，於嘉義、大林、民雄等幾個有置物櫃的站區，貼上防詐騙宣導，為提高長輩的注意，所以宣導字條比較大、比較多。