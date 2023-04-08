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詐騙猖獗 嘉義火車站置物櫃貼成這樣…滿滿防詐標語
嘉義火車站的置物櫃周邊貼著大大的字條要民眾千萬不要將提款卡、存簿、現金放在置物櫃裡面；鐵路警察局嘉義派出所警方表示，置物櫃是詐騙集團熱點，誆騙民眾將這些物品放到置物櫃，集團成員再順利取走，因此在置物櫃周邊貼滿防詐宣導希望能及時提醒民眾。看著置物櫃周邊貼滿防詐宣導，顯見詐騙的猖獗。
嘉義派出所表示，在有限的警力下無法及時防堵詐騙集團，加上詐騙手法層出不窮，所以利用貼防詐貼紙提醒民眾，嘉義地區長輩較多，為了防阻詐騙，在獲得台鐵局的同意，於嘉義、大林、民雄等幾個有置物櫃的站區，貼上防詐騙宣導，為提高長輩的注意，所以宣導字條比較大、比較多。
觀察嘉義火車站幾乎每個置物櫃都貼上防詐紙條；警員表示，有些長輩被詐騙集團騙得團團轉，一時心慌不知如何是好，只能依循詐騙集團的說法去做，直到後來被詐走錢時已來不及，為了提高能見度所以在每個置物櫃再貼上防詐貼紙，希望能達到適時提醒作用。
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