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台中海港大貨車疑爆胎甩尾砸3車 2男1女骨折送醫
台中臨港路發生重大車禍！今天上午10點多，清水區臨港路5段與漁港路交叉路口，一輛大貨車疑輪胎爆胎，失速甩尾波及3輛車，釀成2男分別骨折、頭部撕裂傷，1女右腳骨折，3人意識清楚送醫，進一步車禍原因有待警方釐清。
今天上午10點46分，台中市消防局接獲臨港路5段與漁港路交叉口車禍事故，派遣清水、沙鹿、梧棲消防分隊馳抵，4輛救護車與1輛消防車救援。
據悉，疑似一輛大貨車輪胎爆胎，先失速擦撞一輛路邊停放轎車，再波及一輛休旅車與小貨車，汽車零件四散，場面怵目驚心。
消防局指出，這起車禍造成休旅車男駕駛右手骨折、右前乘客座女乘客右腳骨折，2人一度受困車內，搜救人員持器具破壞車體，救出送醫；另，小貨車男駕駛頭部撕裂傷，3人均意識清楚，送梧棲童綜合醫院救治。
清水警分局指出，初步研判，大貨車行駛在清水區臨港路5段外側車道往國4方向，駕駛自稱因方向盤失靈，造成車輛往右偏行，撞到同向路邊停車的轎車與休旅車，而休旅車再推撞前方小貨車，造成休旅車駕駛與女性乘客、小貨車駕駛受傷，送梧棲童醫院就醫。進一步車禍原因有待釐清。
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