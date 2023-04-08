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影／又見行人地獄！新竹女走斑馬線 右轉車竟直接撞她

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

台灣頻傳汽機車不禮讓行人事故，近來還有國外媒體稱台灣為「行人地獄」。新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑馬線過馬路時，一輛右轉車疑似未注意直接撞上，女子挨撞發出巨大碰撞聲響後倒地，還好女子傷勢不重，但畫面已經引發網路熱議，紛紛直呼肇事駕駛「太扯」、「到底有沒有在看路啊！」

新竹市警方指出，該起事故發生在昨天（7日）傍晚5點多的寶山路一段452巷口，一名女子穿越路口時，轉彎轎車未禮讓行人撞上女子，因為違反道路交通管理處罰條例48條2項，已經依法舉發，提醒用路人行經路口減速慢行，並應禮讓行人優先通行。

有網友在「新竹爆料公社」臉書社團貼出事發當時的影像，畫面中可看到女子依照規定與標線走在斑馬線上過馬路，且已經通過一半，女子有注意到巷口有轉彎車輛，稍微小跑步，但未料轉彎車輛疑似沒看到女子，毫無煞車直接撞上女子後才趕快停車。

畫面曝光引起網友熱烈討論，有網友直呼傻眼「這好扯！到底有沒有在看⋯⋯」、「這樣也能撞到…… 這麼大的行人耶」、「就是有這種沒水準的駕駛，行人地獄當之無愧」，也有人說「現在不禮讓過斑馬線的行人罰很大，怎麼還有這種人。」

也有網友認為不只開車的人要注意，行人也要多加留心，「過馬路還是要左看看右看看才行，行人別以為你最大，傷痛是自己呀」，也有網友認為該處路口設計不良，斑馬線應該後退5公尺，讓行人跟車輛都有緩衝空間，避免行車死角造成傷亡事故。

新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑馬線過馬路時，一輛右轉車疑似未注意直接撞上，女子挨撞發出巨大碰撞聲響後倒地。圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書社團
新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑馬線過馬路時，一輛右轉車疑似未注意直接撞上，女子挨撞發出巨大碰撞聲響後倒地。圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書社團
新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑馬線過馬路時，一輛右轉車疑似未注意直接撞上，女子挨撞發出巨大碰撞聲響後倒地。圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書社團
新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑馬線過馬路時，一輛右轉車疑似未注意直接撞上，女子挨撞發出巨大碰撞聲響後倒地。圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書社團
新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑馬線過馬路時，一輛右轉車疑似未注意直接撞上，女子挨撞發出巨大碰撞聲響後倒地。圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書社團
新竹市寶山路昨天傍晚發生一起車禍，有民眾拍到女子走斑馬線過馬路時，一輛右轉車疑似未注意直接撞上，女子挨撞發出巨大碰撞聲響後倒地。圖／翻攝自「新竹爆料公社」臉書社團

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