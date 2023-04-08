屏東六旬阿伯燒草整墓遭檢舉依放火罪函送 檢不起訴
屏東縣日前因公墓火警造成2起命案，恆春鎮消防員支援救火遭水箱車重壓殉職，佳冬第三公墓1名七旬邱姓老翁獨自整墓被燒死，警方於今年3月2日獲報稱1名陳姓男子在墓地放火焚燒雜草，依放火罪嫌函送，屏東地檢署日前偵結認定陳男非蓄意，處分不起訴，
68歲陳姓男子及其友人於3月2日下午4點左右整理祖墳時，以打火機點火燃燒枯草堆造成墓地地面焦黑，遭巡視環保局人員檢舉，詢時稱「傳統習俗就是如此，不知會觸法」，被警方依放火罪嫌函送。
檢方指出，陳男訊時矢口否認犯行，辯稱燒草整墓是每年清明時節例行公事，除草後將雜草成堆，推放至鋤頭挖好的壕溝內，以打火機點燃清除，「約3分鐘就燒完了」，自備水燒熄，消防隊、環保局到場時僅剩冒煙，「真的不知道規定不能這樣做」，堅稱有妥善做好防護措施，不會留下餘燼就離開現場。
檢方表示，經現場勘查發現，祖墳土面有明顯整理痕跡，前磁磚地面備有空水桶，其周邊枯草叢生，認定陳男在掃墓過程，是將草刮過來集中燃燒，並備水熄滅，無故意放火引燃致生公共危險意圖，且陳男見尚有餘燼未離開現場，隨時可採防範措施，無故意以餘燼令火延燒企圖，於3月底偵結，不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言