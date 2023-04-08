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屏東六旬阿伯燒草整墓遭檢舉依放火罪函送 檢不起訴

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣日前因公墓火警造成2起命案，恆春鎮消防員支援救火遭水箱車重壓殉職，佳冬第三公墓1名七旬邱姓老翁獨自整墓被燒死，警方於今年3月2日獲報稱1名陳姓男子在墓地放火焚燒雜草，依放火罪嫌函送，屏東地檢署日前偵結認定陳男非蓄意，處分不起訴，

68歲陳姓男子及其友人於3月2日下午4點左右整理祖墳時，以打火機點火燃燒枯草堆造成墓地地面焦黑，遭巡視環保局人員檢舉，詢時稱「傳統習俗就是如此，不知會觸法」，被警方依放火罪嫌函送。

檢方指出，陳男訊時矢口否認犯行，辯稱燒草整墓是每年清明時節例行公事，除草後將雜草成堆，推放至鋤頭挖好的壕溝內，以打火機點燃清除，「約3分鐘就燒完了」，自備水燒熄，消防隊、環保局到場時僅剩冒煙，「真的不知道規定不能這樣做」，堅稱有妥善做好防護措施，不會留下餘燼就離開現場。

檢方表示，經現場勘查發現，祖墳土面有明顯整理痕跡，前磁磚地面備有空水桶，其周邊枯草叢生，認定陳男在掃墓過程，是將草刮過來集中燃燒，並備水熄滅，無故意放火引燃致生公共危險意圖，且陳男見尚有餘燼未離開現場，隨時可採防範措施，無故意以餘燼令火延燒企圖，於3月底偵結，不起訴處分。

屏東縣地檢署3月底偵結枋寮鄉68歲陳姓男子燒草整墓案，認定陳男非蓄意，處分不起訴。記者張已亷／攝影
屏東縣地檢署3月底偵結枋寮鄉68歲陳姓男子燒草整墓案，認定陳男非蓄意，處分不起訴。記者張已亷／攝影
屏東縣枋寮鄉68歲陳姓男子3月2日燒草整墓遭警依放火罪函送。圖／警方提供
屏東縣枋寮鄉68歲陳姓男子3月2日燒草整墓遭警依放火罪函送。圖／警方提供

屏東縣 命案 消防員

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