XD玩具假鈔全台流竄 男持上百張假鈔入住摩鐵

新北市蘆洲警方去年2月發現陳姓男子持有13張玩具紙鈔，隔月循線在蘆洲區一間汽車旅館查獲李姓男子持有同款玩具紙鈔共107張，警詢後依法移送新北地檢署偵辦，檢方日前依詐欺得利罪嫌起訴李男。

起訴指出，李姓男子去年2月12日前往蘆洲區一間宮廟問事，本應支付宮廟服務人員陳姓男子6000元服務費，李男十分大方掏出一疊共13張千元大鈔，陳男一度以為遇到「好野人」，不疑有他便收下，隔天發現這疊編號HR484268XD的千元紙鈔都不是真鈔，而是印有「魔術銀行」和「魔術印製廠」字樣的玩具紙鈔，報警處理。

警方循線追查，去年3月11日在蘆洲區集賢路一間汽車旅館查獲李男，並搜出107張同款玩具紙鈔，李男供稱，是去年元月從綽號「小龍」男子手中取得，警詢後依法移送新北地檢署偵辦。