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火場金爐有煤炭還放看護假 高雄老夫妻成焦屍有疑點

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄林姓老夫妻昨晚葬身火窟，警消從蛛絲馬跡追查，發現整起火警疑點重重！不僅林翁生前曾交代女兒死後要樹葬，還支開印尼籍看護，放她3天假；警消並查出林在火警前，外出倒垃圾，將金爐搬進屋，災後勘查金爐內有煤炭，且起火點就在一樓，為何林翁沒逃出，研判恐非意外起火，檢警今複驗2死者，以查明死因。

位於高雄市三民區和成街的4樓透天民宅，昨晚8時11分許傳出火警，住在屋內的81歲林姓老翁和76歲的曾姓妻子逃生不及，熊熊火光照亮夜空，消防員撲滅火勢後，進屋察看，赫見林和妻子雙雙遭火舌吞噬喪命，其中林倒臥在一樓房間離床僅約1公尺，曾妻則躺在床上，2人燒成焦屍。

據了解，曾妻長期臥病，林因已高齡80歲，住他處的兒女請了51歲的印尼籍看護照料父母起居。

昨晚，看護曾去電告知林翁的女兒，指「阿公要她休息，放她3天假」，當時女兒覺得怪怪的，沒多久即接到家中失火的消息，趕到現場，得知父母已命喪火窟，難過地癱軟在地，需要人攙扶，不斷低頭啜泣，難以接受地說：「怎麼會這樣」。

由於涉及2條人命，警消在現場調查，林翁的女兒曾透露父親在幾天前，曾交代後事要樹葬，當時林女還曾勸父親要放寬心，怎奈發生憾事。

警消調查，林翁昨得知自己將洗腎，健康狀況不佳，又得照顧病妻，似乎身心俱疲，火警前，林翁不僅讓印尼籍看護放假，警方調閱監視器發現，林晚上7時外出倒完垃圾，還曾將屋外的金爐搬進屋內，之後就沒再出門，也無陌生人進出該處。

鑑識人員在火災現場鑑識採證，發現屋內燃燒過的金爐內有些許煤炭灰燼，警消懷疑，起火點在一樓，無逃生受阻跡象，林翁應有充足時間可帶病妻逃生，為何未逃，根據種種疑點判斷，火警恐非意外引起。

檢警今對2名死者進行複驗，將釐清是否生前被燒死，還是死後被燒屍，以查明死因。

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高雄三民區合成街透天民宅昨晚發生火警，熊熊火光照亮夜空，林姓老夫妻逃生不及命喪火窟。記者石秀華／翻攝
高雄三民區合成街透天民宅昨晚發生火警，熊熊火光照亮夜空，林姓老夫妻逃生不及命喪火窟。記者石秀華／翻攝
高雄林姓老夫妻昨晚命喪火窟，消防鑑識人員在火場進行採證勘驗。記者石秀華／攝影
高雄林姓老夫妻昨晚命喪火窟，消防鑑識人員在火場進行採證勘驗。記者石秀華／攝影
高雄林姓老夫妻昨晚命喪火窟，消防鑑識人員在火場勘驗時，發現金爐裡有煤炭灰燼。記者石秀華／攝影
高雄林姓老夫妻昨晚命喪火窟，消防鑑識人員在火場勘驗時，發現金爐裡有煤炭灰燼。記者石秀華／攝影
高雄林姓老夫妻昨晚命喪火窟，消防鑑識人員在火場勘驗，釐清火災原因。記者石秀華／攝影
高雄林姓老夫妻昨晚命喪火窟，消防鑑識人員在火場勘驗，釐清火災原因。記者石秀華／攝影
高雄三民區合成街民宅昨晚發生火警，林姓老夫妻逃生不及命喪火窟，女兒趕抵現場，聞噩耗悲痛癱軟在地，被人攙扶。記者石秀華／攝影
高雄三民區合成街民宅昨晚發生火警，林姓老夫妻逃生不及命喪火窟，女兒趕抵現場，聞噩耗悲痛癱軟在地，被人攙扶。記者石秀華／攝影

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