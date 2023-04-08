花蓮客運嚴重車禍 公路總局：司機無違規未結或酒駕紀錄

花蓮豐濱村台11線47K今天上午發生客運與自小客車碰撞事故，客運車摔落橋下，這起事故造成1死、5人輕重傷。交通部公路總局表示，客運司機無違規未結或酒駕紀錄，事故車輛亦無逾檢或違規，對該起乘客輕重傷事件，已要求花蓮客運妥善處理。

該車禍發生在今天上午7時許，台11線豐濱村新建消防隊附近。目擊者表示，當時花蓮客運由北往南行駛，不明原因和由南向北行駛的小客車對撞，客運衝破陸橋護欄、墜落邊坡。

交通部公路總局台北區監理所長黃鈴婷受訪表示，據公路總局目前所得資料顯示，事故車輛出廠年月為2015年1月，車輛未逾檢、有投保強制險、沒有未結違規。另外，經查客運司機也無違規未結或酒駕紀錄。