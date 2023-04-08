花蓮公車翻墜3層樓橋下釀1死5傷 警初判小客車未注意車前狀況肇事
花蓮客運公車今天載5名乘客經過豐濱鄉台11線47.7公里處，與對向小客車對撞，造成1死2重傷3輕傷的重大事故。現場有目擊者指稱，當時小客車要左轉，才與對向直行的公車撞上；警方初步懷疑是小客車未注意車前狀態釀禍，已拍照測繪釐清肇責。
警方調查，小客車駕駛為21歲柯姓男子，家住新北市，載陳姓友人到花蓮遊玩，當時沿台11線南往北行駛，路過深橋時，疑似未注意車前狀態，與陳姓男子駕駛的花蓮客運公車對撞。公車閃避不及，車衝破護欄，側翻落下方邊坡。
警方調查，柯姓男子有駕照，酒測值為零，已拍照測繪釐清肇事原因。
事故造成公車上一名身分不明的女子拋出車外，失去呼吸心跳，消防人員救出送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院，搶救46分鐘仍告不治。
另公車陳姓司機及一名身分不詳乘客傷勢嚴重，轉診至慈濟醫院，車上還有陳姓及葉姓乘客輕傷，送往豐濱分院救治無大礙留院觀察中；小客車柯姓駕駛未受傷，陳姓乘客輕傷送豐濱分院。
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