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影／台15線林口段聯結車自撞護欄側翻 土方灑落一地車斗橫堵車道
今天上午陳姓司機開著聯結車，行經新北市林口區台15線南下22.1公里處，失控不慎自撞路旁護欄，導致後掛車斗側翻橫堵車道、土方灑落一地，所幸陳姓司機自行脫困爬出，僅腰部不適送醫沒有大礙。肇事司機沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
經調查，陳姓男子（35歲）為聯結車司機，今天上午8時許，他開著一輛載滿土方的聯結車，沿著新北市林口區台15線南下準備到桃園下貨，途中行經22.1公里處不慎自撞路邊護欄，導致後掛車斗側翻土方灑落一地，造成單向車道無法通行。
所幸事發當下未波及其他路過人車，陳姓司機自行脫困僅腰部不適，緊急協助送醫檢查並無大礙，肇事司機沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待後續警方調查釐清。目前單向車道仍持續封閉，預計今天中午12時以前，現場土方才能清除完畢恢復通行。
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