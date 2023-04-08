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花蓮小客車左轉撞翻公車落深橋5傷 1女破窗飛墜溪谷尋獲送醫不治
台11線47.8公里花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午約7時30分發生花蓮客運公車及小客車對撞事故，公車衝破護欄摔落邊坡側翻，一名坐在客運右側的女性，疑似因撞擊時車窗破裂，墜落下方溪谷，被救起時已無呼吸心跳。公車陳姓司機及另一名乘客傷重轉送慈濟醫院，另有2人輕傷，小客車駕駛無大礙，陳姓乘客輕傷送醫。
事故發生後，花蓮縣消防局派出大批人力前往搶救。公車上連同司機共6人，獲救乘客表示，見到一名年輕女子摔出車外，消防人員立即在車內外搜尋，約上午9時許在車子下方，距路面約3層樓高的溪谷找到她，已無呼吸心跳，消防人員用繩索和長送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院搶救，因傷勢嚴重，急救46分鐘後宣告不治，身分待查。
另外公車陳姓駕駛右腳骨折、右肩穿刺傷，和另一名乘客重傷，先送往豐濱分院，再轉送花蓮慈濟醫院救治。另公車有兩名乘客及小客車乘客1人，共3人都是輕傷，送往豐濱分院醫治無大礙，正留院觀察中。
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