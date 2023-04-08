三峽警輔用空拍機取締噪音車 飆仔想逃躲稽查…沒門

不少改裝噪音車輛以逃竄、熄火隱匿等方式躲避警方取締。昨天晚上，三峽警方使用有紅外線攝影功能空拍機，結合警用大型重機車、環保局攔檢點，以陸空夾擊偵蒐方式實施「閉鎖式路檢」，短短3小時舉發2件無照駕駛、1件改裝車體、18件噪音車及1名失聯移工，成果豐碩。

三峽分局表示，為了能夠全面掌握路檢點周遭車輛動態，讓逃躲稽查取締的飆仔無所遁形。三峽警方首次嘗試使用有紅外線功能的空拍機，輔助執行取締噪音改裝車及違規車輛，若遇到改裝噪音車輛試圖逃竄或熄火隱匿，還可迅速捕捉定位，通報警用大型重機車執行圍捕攔查及機動巡邏。

昨天晚上三峽警方結合新北市環保局稽查人員，以陸空夾擊偵蒐方式，於新北市鶯歌區中山路等重要路段、出入口，實施「閉鎖式」雙向路檢勤務。短短3小時共舉發2件無照駕駛、1件改裝車體、18件噪音車及1名失聯移工成果豐碩，有效提高警方夜間路檢效率和安全性。