應徵建築工 倒楣彰化求職男淪詐騙車手領200萬 下場GG了
彰化縣蕭姓男子今天3月底求職，見「高薪、供食宿」求才分類廣告前往應徵，卻落入詐騙集團圈套，被強押到桃園汽車旅館控制行動8天，日前帶回彰化縣員林市提領被害民眾匯入的「投資款」200萬元，行員機警通報，員林警分局一舉逮獲蕭男、詐騙集團的徐男、田男，警詢後今依違反傷害、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例罪嫌移送偵辦。
警方調查，員林市某金融機構行員本月6日為民眾辦理提款，一次提領現金200萬元卻沒合理使用目的，加上被提款的是警示帳戶，行員機警暗中按下警鈴，員警趕到制服臨櫃提款的蕭男（46歲）和徐男（33歲），並發現金融機構外面有一名男子疑似開車接應蕭、徐二人，男子見事跡敗露即棄車逃跑，員警追逐約100公尺逮捕可疑男子。
據了解，臨櫃提款的蕭男找工作，見求才分類廣告刊登「建築工，高薪，供食宿」，打電話詢問工作內容，被徐男欺騙，約好會合並繳交身分證、印章、存摺之後，即前往桃園「工地」上班，沒想到到了觀音區被帶到一間套房，蕭男發現不對勁要跑，被徐男和田姓男子（35歲）抓回來控制行動3天。蕭男藉故外出購物，趁徐、田二人不注意，逃脫並搭車到台南市，徐男透過手機找蕭男，稱身分證件都在他們手上，若非法使用將脫不了關係，蕭男只好透露行跡，被徐男帶回觀音區。
4月6日徐、田二人接到詐騙組織通知，強押蕭男到金融機構提領轉匯被詐騙民眾的200萬元時，三人先後落網，警方查扣涉案手機7支、存摺3本、提款卡1張、公司申請資料1本、公司大小章4顆、賓士車1輛及200萬元贓款。警詢發現徐男負責監控車手，田男負責接應，都是詐騙集團分子，員林市某金融機構的警示帳戶是「二層帳戶」，也就是詐騙集團轉匯的洗錢帳戶，警方正擴大追查詐騙集團成員、案件。員林分局分局長葉文啟提醒民眾，如果要找工作應再三查證，如要交付身分證件、存摺等重要個資物品，就要小心以免掉入詐騙陷阱。
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