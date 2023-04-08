影／台南市環保局仁德垃圾場大火 10小時還在悶燒冒煙

台南市環保局仁德區清潔隊廢棄物堆置場今天凌晨突然起火，火勢迅速延燒，因為現場堆積大片廢棄物，又有許多易燃物，火勢猛烈、燃燒面積又超過500平方公尺，50多名消防員、義消努力打火近10個小時、直到上午10點雖然撲滅大火，但仍在悶燒，消防員仍在現場處理殘火、防止延燒，起火原因不明。

因起火地點緊鄰台86線東西向快速公路，許多路過民眾看到火光沖天、冒出滾滾黑煙，附近居民聞到廢棄物燃燒惡臭報案。台南市消防局出動第五大隊20多輛的消防車、50多名消防員及義消前往滅火，市區崇善乖、後甲消防分隊也前往支援；但因現場堆積易燃廢棄物太多，無法迅速撲滅，直到天亮還持續悶燒。