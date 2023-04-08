咦！高雄警用機車見車不見警 網友玩猜謎「釣大魚」？

高雄市仁武區中華里牌樓下，於清明連假期間，有網友拍下一輛警用機車停在路旁，並指以為警方執勤，但從早到晚都看到，該不會是假的？有網友猜「放長線釣魚」；仁武警分局表示，因警員抓酒駕，將嫌犯車輛移置後，折返發現車沒電，因連假車行沒開，才暫放該處，機車已遷移。

網路社群PTT高雄版有網友於清明連假時，貼出一則以「巡邏車」為題的貼文，文中並附上3張警用機車停在仁武區中華里牌樓下的照片，原PO提問，這應該是真的巡邏車吧？ 從連假第一天就看到，原以為有在附近執勤，結果每天早晚經過都看到，到現在都還在，該不會是假的吧？

貼文一出，引發網友大玩猜謎遊戲，有網友指「那邊上下班時間不是都會有站哨，可能連假關係吧」，有網友猜「說不定是壞了啊」、「其實它是放長線釣魚，專釣沒長眼睛兼腦子的竊賊」。

有網友巧妙分析，該輛警用機車停在該處的原因，第1是阻詐，第2是抓酒駕忘記騎回去，第3車壞了，連假沒人幫忙，結果答案一次就猜中2個。

轄區仁武警分局揭曉答案，指當天該名仁武派出所的員警，在附近執行取締勤務，抓到駕車酒駕的47歲李姓男子，因必須將當事人貨車先移置保管，於是將警用機車放在該處。

未料，該名警員後續再折返該處，發動機車時，卻發現機車電瓶沒電，因為該處離派出所有一距離，加上清明連假，機車行都沒開，因此暫時放在該處，已將故障的警用機車遷移維修。

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