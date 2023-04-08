快訊

山佳站長涉縱放未受訓人員「開車」 台鐵：檢討重懲

不只實彈射擊！陸東部戰區宣布今起3天「環台軍演」

花蓮公車撞小客車翻落邊坡1人拋飛待尋 豐濱鄉長路過幫搶救

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許發生花蓮客運公車及小客車對撞事故。獲救乘客向救難人員表示，車上連同司機共5人，但目前僅救出4人，還有1名年輕女性下落不明，消防人員正在搜尋。

當時豐濱鄉長邱福順要到大港口部落參加公祭，正好路過，發現是嚴重車禍，立即停下車幫忙，協助搬抬傷患。

邱福順說，公車上有2名乘客傷勢較輕，自行爬出車外就醫，另外陳姓司機和另一名被拋飛車外的乘客傷者較重，送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院救治。因為有獲救的乘客表示，車上共5人，還有一名年輕妹妹，消防人員也正在搜尋，確認她是否已經自行就醫，或者待援中。

現場目擊者表示，當時公車由北向南行駛，經過深橋時，對向小客車疑似要轉彎，公車煞車不及才撞上，小客車上有兩人受到輕傷，乘客送醫。但確實的肇事原因正由鳳林警分局調查。

台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許，發生小客車與公車對撞事故，公車摔落邊坡，車上司機連同乘客共5人，其中1人還在搜尋。圖／民眾提供
台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許，發生小客車與公車對撞事故，公車摔落邊坡，車上司機連同乘客共5人，其中1人還在搜尋。圖／民眾提供
台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許，發生小客車與公車對撞事故。圖／民眾提供
台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許，發生小客車與公車對撞事故。圖／民眾提供
台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許，發生小客車與公車對撞事故，小客車車頭全毀。圖／民眾提供
台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許，發生小客車與公車對撞事故，小客車車頭全毀。圖／民眾提供

公車 花蓮

延伸閱讀

台東發生規模3.8地震 最大震度花蓮3級

花蓮公車小客車對撞4人傷 公車摔落邊坡 乘客拋飛車外搶救中

花蓮護理師海邊散步發現男子落水OHCA 急救送醫仍不治

3車連撞！轎車遭砂石車擠成夾心餅乾 國一湖口南下回堵10公里

相關新聞

花蓮公車小客車對撞4人傷 公車摔落邊坡 乘客拋飛車外搶救中

台11線花蓮縣豐濱鄉豐濱村上午發生花蓮客運公車和小客車對撞事故，造成4人受傷。其中公車上一名乘客被拋出車外，摔落約5層樓...

國道1號北356.3k楠梓交流道貨車起火冒黑煙 車流回堵2公里

國道1號北上356.3公里楠梓交流道路肩上，今天上午7時21分許一輛載送柴油的小貨車發生起火燃燒意外，現場火勢猛烈小貨車遭火...

國1楠梓北向356.3K小貨車火燒車傳爆炸聲 回堵2公里

高速公路局說，上午7時21分，在國道1號北向356.3K處楠梓前，發生小貨車起火燃燒，占用外側車道。有用路人說，事故現場...

高雄老夫妻燒成焦屍 起火前屋主將金爐搬進屋…內有煤炭

高雄市三民區一處4樓透天民宅，昨晚發生火警，林姓老夫妻逃生不及喪命，女兒聞噩耗哭癱在地；據了解，林妻長期臥病，林健康不佳...

花蓮公車撞小客車翻落邊坡1人拋飛待尋 豐濱鄉長路過幫搶救

台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許發生花蓮客運公車及小客車對撞事故。獲救乘客向救難人員表示，車上...

累癱！嘉義不老「騎士」迷航120公里 高雄警助返家

高齡75歲的嘉義羅姓老翁，前天上午頂著烈日獨自從嘉義中埔鄉騎單車來到高雄美濃區，但他疑似迷路找不到方向，穿梭大馬路上神情...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦