花蓮公車撞小客車翻落邊坡1人拋飛待尋 豐濱鄉長路過幫搶救

台11線47.8公里、花蓮縣豐濱鄉深橋路段，今天上午7時許發生花蓮客運公車及小客車對撞事故。獲救乘客向救難人員表示，車上連同司機共5人，但目前僅救出4人，還有1名年輕女性下落不明，消防人員正在搜尋。

當時豐濱鄉長邱福順要到大港口部落參加公祭，正好路過，發現是嚴重車禍，立即停下車幫忙，協助搬抬傷患。

邱福順說，公車上有2名乘客傷勢較輕，自行爬出車外就醫，另外陳姓司機和另一名被拋飛車外的乘客傷者較重，送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院救治。因為有獲救的乘客表示，車上共5人，還有一名年輕妹妹，消防人員也正在搜尋，確認她是否已經自行就醫，或者待援中。