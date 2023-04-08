累癱！嘉義不老「騎士」迷航120公里 高雄警助返家

高齡75歲的嘉義羅姓老翁，前天上午頂著烈日獨自從嘉義中埔鄉騎單車來到高雄美濃區，但他疑似迷路找不到方向，穿梭大馬路上神情慌張，警獲報後先護送他暫返派出所休息，原本意識混亂的羅翁經警安撫並飽食一頓後，才漸漸回神說出自己家住嘉義中埔，警迅速聯繫上家屬，才結束他一整天迷航120公里的驚魂記。

旗山分局指出，4月6日下午3時許，有民眾發現美濃區成功路上羅翁獨自騎單車在大馬路上危險穿梭，當天中壇派出所巡佐黃永富、警員林水宏獲報後立即到場，但體力不支的羅翁，既說不清楚自己身分，就連從哪裡來、要往哪去都無法解釋，為保護老翁人身安全，警員先護送陪同羅翁返回派出所，耐心安撫情緒。

在警方耐心陪伴並給予餐點茶水飽食一頓後，羅翁才漸漸恢復體力，清楚說出自己家住嘉義縣中埔鄉，並且已高齡75歲，但自己是如何跨越120公里距離來到高雄美濃，他是怎麼也記不得了。

事後，警員迅速清查羅翁的戶籍資料，並聯繫上羅翁在台中工作的兒子，警方指出，羅翁兒子接獲來電，大吃一驚直說，當天父親僅告知要騎單車在嘉義市採買東西，簡直不敢相信竟是跑到離家120公里遠的地方。

警員在羅翁等待家屬驅車南下期間，準備好麵包、礦泉水及熱食，供飢餓的老翁補充體力，待家屬到達派出所時，獲知警員發現老翁當下的狀況直呼「真驚險！」但見到老翁安然無恙，十分感謝警方及時伸出援手悉心照料。