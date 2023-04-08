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累癱！嘉義不老「騎士」迷航120公里 高雄警助返家

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高齡75歲的嘉義羅姓老翁，前天上午頂著烈日獨自從嘉義中埔鄉騎單車來到高雄美濃區，但他疑似迷路找不到方向，穿梭大馬路上神情慌張，警獲報後先護送他暫返派出所休息，原本意識混亂的羅翁經警安撫並飽食一頓後，才漸漸回神說出自己家住嘉義中埔，警迅速聯繫上家屬，才結束他一整天迷航120公里的驚魂記。

旗山分局指出，4月6日下午3時許，有民眾發現美濃區成功路上羅翁獨自騎單車在大馬路上危險穿梭，當天中壇派出所巡佐黃永富、警員林水宏獲報後立即到場，但體力不支的羅翁，既說不清楚自己身分，就連從哪裡來、要往哪去都無法解釋，為保護老翁人身安全，警員先護送陪同羅翁返回派出所，耐心安撫情緒。

在警方耐心陪伴並給予餐點茶水飽食一頓後，羅翁才漸漸恢復體力，清楚說出自己家住嘉義縣中埔鄉，並且已高齡75歲，但自己是如何跨越120公里距離來到高雄美濃，他是怎麼也記不得了。

事後，警員迅速清查羅翁的戶籍資料，並聯繫上羅翁在台中工作的兒子，警方指出，羅翁兒子接獲來電，大吃一驚直說，當天父親僅告知要騎單車在嘉義市採買東西，簡直不敢相信竟是跑到離家120公里遠的地方。

警員在羅翁等待家屬驅車南下期間，準備好麵包、礦泉水及熱食，供飢餓的老翁補充體力，待家屬到達派出所時，獲知警員發現老翁當下的狀況直呼「真驚險！」但見到老翁安然無恙，十分感謝警方及時伸出援手悉心照料。

旗山分局呼籲，家中如有高齡長者，務必多加留意照顧及關心，並提醒要在長輩身上配帶證件或愛心手環，清楚標示長者的姓名和聯絡電話，以利警方可以快速辨識長者身分，聯繫家屬將長輩平安帶回。

羅翁的兒子將父親單車抬入後車廂，並感謝警方協助。記者古和純／翻攝
羅翁的兒子將父親單車抬入後車廂，並感謝警方協助。記者古和純／翻攝
高雄市警局旗山分局中壇派出所警員在美濃區成功路上發現體力不支的羅翁。記者古和純／翻攝
高雄市警局旗山分局中壇派出所警員在美濃區成功路上發現體力不支的羅翁。記者古和純／翻攝

嘉義 單車

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