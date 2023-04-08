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花蓮公車小客車對撞4人傷 公車摔落邊坡 乘客拋飛車外搶救中

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

台11線花蓮縣豐濱鄉豐濱村上午發生花蓮客運公車和小客車對撞事故，造成4人受傷。其中公車上一名乘客被拋出車外，摔落約5層樓高邊坡，消防人員正搶救中。

這起車禍發生在上午7時許，地點在台11線豐濱村新建消防隊附近。目擊者表示，當時花蓮客運由北往南行駛，不明原因和由南向北行駛的小客車對撞，公車衝破陸橋護欄摔下邊坡。當時鄉長邱福順要去大港口部落參加公祭，正好經過，也和許多熱心村民，一同加入救人行列。

花蓮客運車頭嚴重受損，司機受困車內，消防人員趕到用破壞器材，救出司機，他的右腳骨折、右肩穿刺傷；另車上一名乘客被拋出車外，摔落約5層樓高邊坡，還有意識，對消防人員呼喚有回應，正搶救中。小客車上有兩人受到輕傷，乘客送醫。

目前包括消防隊、鳳林警分局都到現場處理，豐濱鄉長邱福順及公所人員也在現場協助，肇事原因正由警方調查。

花蓮公車翻落邊坡，消防人員搶救傷者。圖／民眾提供
花蓮公車翻落邊坡，消防人員搶救傷者。圖／民眾提供

花蓮縣台11線豐濱鄉豐濱村清晨7時許發生公車與小客車對撞車禍，公車摔落邊坡，一名乘客拋飛，還在搶救。圖／民眾提供
花蓮縣台11線豐濱鄉豐濱村清晨7時許發生公車與小客車對撞車禍，公車摔落邊坡，一名乘客拋飛，還在搶救。圖／民眾提供
花蓮縣台11線豐濱鄉豐濱村清晨7時許發生公車與小客車對撞車禍，造成4人受傷。圖／民眾提供
花蓮縣台11線豐濱鄉豐濱村清晨7時許發生公車與小客車對撞車禍，造成4人受傷。圖／民眾提供

花蓮 公車 鄉長

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