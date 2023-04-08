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高雄老夫妻燒成焦屍 起火前屋主將金爐搬進屋內有煤炭

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高雄市三民區一處4樓透天民宅，昨晚發生火警，林姓老夫妻逃生不及喪命，女兒聞噩耗哭癱在地；據了解，林妻長期臥病，林健康不佳，昨得知自己將洗腎，以健康檢查為由，讓印尼籍看護放假，未料卻發生憾事；警消調查，事發前，林曾將金爐搬進屋內，鑑識人員事後採證，發現金爐內有煤炭，研判恐非意外起火。

這起火警發生於昨晚8時11分許，消防獲報後，前往救援，消防局長王志平第一時間也趕抵達現場，指揮救災，當時屋內一對老夫妻未及時逃出，受困火場，熊熊火光在黑夜中燃燒，現場瀰漫一股燒焦味，附近住戶被疏散，在封鎖線外關心屋內夫妻狀況。

王志平指出，火勢撲滅後，消防員進屋查看，赫見丈夫倒臥在一樓房間離床約1公尺處，妻子則躺在床鋪上，2人已被燒成焦屍。

警消初步調查，2名死者為81歲林姓老翁和76歲的妻子，林妻長期臥病在床，林翁高齡年邁，夫妻倆住在該處，兒女住在他處，請印尼籍看護照料2人生活起居。

火災發生後，死者2名女兒接到消息，焦急先後趕回家，姊妹倆聽到爸媽已葬身火窟，悲慟一度癱軟在地，須由旁人扶起，救護員安撫姊妹倆情緒，姊妹倆不停低聲啜泣，難以接受和父母就此天人永隔地，淚崩：「怎麼會這樣」。

女兒透露，看護昨晚來電告知，指父親說要健康檢查，因此讓她放幾天假；她憶及，父親幾天前曾說過，「死後要樹葬」。沒想到，看護離家後，就發生憾事。

鄰居指，夫妻倆鶼鰈情深，常看到看護推著林妻的輪椅外出透氣，林也陪在妻子身旁，對於夫妻倆不幸葬身火窟，深感不捨。

警消在火場調查，發現起火點位在一樓，現場無逃生口受阻跡象，案發前後也無陌生人進出該處；調閱監視器發現，林姓老翁當晚7時，出門倒垃圾後，還把金爐搬進屋內，鑑識人員在火勢撲滅後，進入火場勘查，發現金爐內有煤炭，研判該起火警恐非意外引起。

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高雄民宅昨晚火警，火勢撲滅後，屋內老夫妻不幸葬身火窟，消防員入內鑑識採證。記者石秀華／攝影
高雄民宅昨晚火警，火勢撲滅後，屋內老夫妻不幸葬身火窟，消防員入內鑑識採證。記者石秀華／攝影
高雄民宅昨晚火警，火勢撲滅後，屋內老夫妻不幸葬身火窟，警消在火災撲滅後進行調查，附近住戶也駐足關切。記者石秀華／攝影
高雄民宅昨晚火警，火勢撲滅後，屋內老夫妻不幸葬身火窟，警消在火災撲滅後進行調查，附近住戶也駐足關切。記者石秀華／攝影
高雄民宅昨晚火警，火勢撲滅後，屋內老夫妻不幸葬身火窟，消防員入內鑑識採證。記者石秀華／攝影
高雄民宅昨晚火警，火勢撲滅後，屋內老夫妻不幸葬身火窟，消防員入內鑑識採證。記者石秀華／攝影
高雄市三民區合江街一處民宅昨晚傳出火警，一對老夫妻葬身火窟。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區合江街一處民宅昨晚傳出火警，一對老夫妻葬身火窟。記者石秀華／翻攝

看護

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