花蓮護理師海邊散步發現男子落水OHCA 急救送醫仍不治

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣太平洋公園旁出海口，今晚6時許發生溺水案件，一名護理師當時正好在場，見離岸不遠處有東西載浮載沉，原以為是木頭，被海浪拍打上岸才知道是男子溺水，她評估已經失去呼吸心跳，立即施以心肺復甦術並報案，消防人員獲報趕到接手急救並將傷患送醫，可惜仍告不治。

花蓮縣消防局表示，今晚6時許，接獲護理師報案，指太平洋公園七腳川溪側出海口約20公尺，即公園左側草地靠近殯儀館處的岸邊，有一名男子溺水，她與友人將患者拉上沙灘，發現已經OHCA，立即實施CPR。

花蓮消防局派出3車6人趕抵現場，立即給予傷者LUKAS胸外按壓系統持續壓胸，並利用長背板將患者搬上救護車，送往花蓮門諾醫院急救，可惜仍回天乏術，宣告不治。經查死者身分為29歲的黃姓男子，溺水原因還待調查。

花蓮太平洋公園旁出海口今晚一名黃姓男子落海，消防員獲報緊急到場急救，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝
花蓮太平洋公園旁出海口今晚一名黃姓男子落海，消防員獲報緊急到場急救，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝
花蓮太平洋公園旁出海口今晚一名黃姓男子落海，消防員獲報緊急到場急救，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝
花蓮太平洋公園旁出海口今晚一名黃姓男子落海，消防員獲報緊急到場急救，送醫仍告不治。記者王燕華／翻攝

花蓮 溺水 患者

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