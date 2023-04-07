花蓮護理師海邊散步發現男子落水OHCA 急救送醫仍不治

花蓮縣太平洋公園旁出海口，今晚6時許發生溺水案件，一名護理師當時正好在場，見離岸不遠處有東西載浮載沉，原以為是木頭，被海浪拍打上岸才知道是男子溺水，她評估已經失去呼吸心跳，立即施以心肺復甦術並報案，消防人員獲報趕到接手急救並將傷患送醫，可惜仍告不治。

花蓮縣消防局表示，今晚6時許，接獲護理師報案，指太平洋公園七腳川溪側出海口約20公尺，即公園左側草地靠近殯儀館處的岸邊，有一名男子溺水，她與友人將患者拉上沙灘，發現已經OHCA，立即實施CPR。