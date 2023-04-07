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影／嚇死人！車子打橫停國一路中間 女駕駛稱：閃車不及…

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今晚10點多，一輛轎車行駛在國一南下184.7公里處，靠近王田交流道時不明原因車輛打滑自撞，整輛車打橫停在路中間，後方車潮急往兩側閃避，險象環生。有熱心駕駛上前協助，車禍女駕駛稱，她因感覺左側有車要換車道，疑因閃避不及，加上那時她速度不慢釀事故。國道警察第三大隊表示，事故已於10點50分排除，進一步肇事原因有待釐清。

今晚10點4分，國道一號南下184.7公里靠近王田交流道口，一輛轎車不明原因打橫在中間與外車道上，車內一名女駕駛坐在駕駛座上，意識清楚未下車，汽車右前車頭毀損，路面有散落汽車零件，可見撞擊力道不輕。

後方一輛熱心駕駛停車並上前協助，熱心駕駛問肇事女駕駛，「妳這樣很危險，不要停在這裡，妳是累了是不是？妳先下車」，後方車輛鳴喇叭、閃燈示警，更多是從快車道、路肩通行，相當危險。

女駕駛疑似驚嚇過度，有點緩慢地說，「我感覺左側有一台車要換車道，我感覺我要閃他，那時我速度不慢……」，熱心駕駛說，「沒關係妳先下車」，肇事女駕駛嘆氣說，「我沒辦法…」，熱心駕駛立即協助開門讓她下車，並提醒女駕駛汽車先熄火，並到一旁安全處等候。

國道警察第三大隊表示，事故已於10點50分排除，疑似女駕駛自撞造成事故，車輛打橫在國道上，所幸無人受傷，現在正帶女駕駛離開國道，至於是否有酒駕等情事，進一步肇事原因有待釐清。

女駕駛行駛在國一南下184.7公里處，不明原因車輛打滑自撞，整輛車打橫停在路中間，險象環生。圖／讀者提供
女駕駛行駛在國一南下184.7公里處，不明原因車輛打滑自撞，整輛車打橫停在路中間，險象環生。圖／讀者提供
今晚10點多，一輛轎車行駛在國一南下184.7公里處，靠近王田交流道時不明原因車輛打滑自撞，整輛車打橫停在路中間，險象環生。圖／讀者提供
今晚10點多，一輛轎車行駛在國一南下184.7公里處，靠近王田交流道時不明原因車輛打滑自撞，整輛車打橫停在路中間，險象環生。圖／讀者提供

國道 車道

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