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高雄老夫妻命喪火窟 事發前幾天曾交待女兒死後要樹葬

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高雄市三民區合江街一處民宅今晚傳出火警，火勢撲滅後，消防派員入內察看，發現1對老夫妻命喪火窟，經了解，妻子長期臥病在床，由年邁先生及看護照顧，女兒則住在他處。死者女兒得知消息，到場一度傷心癱軟在地，崩潰哭喊「怎麼會這樣」，她回顧父親曾來電告知讓看護放假，沒想到今天就發生憾事。

這起火警發生於今天晚上8時11分許，消防獲報後，前往救援，消防局長王志平第一時間也趕抵達現場，指揮救災；王指出，大火撲滅後，進屋查看，發現丈夫倒臥在一樓房間離床約1公尺處，妻子則躺在床鋪上，2人已成焦屍。

初步調查，死者身分為81歲林姓老翁與76歲妻子，這對老夫妻，妻子長期臥病在床，林翁年邁，夫妻倆住在該處，女兒住他處，有請外籍看護照顧。

火災發生後，死者女兒接到消息，趕到現場，她一度傷心癱軟在地，由旁人扶起，並坐在紅色塑膠椅上低聲啜泣，還情緒崩潰哭喊「怎麼會這樣」。

她透露，父親之前來電告知她，要讓看護放幾天假，沒想到，看護離家後，就發生憾事；她還回顧，幾天有說過，父親還提及「死後要樹葬」。

高雄市三民區合江街一處民宅今晚傳出火警，一對老夫妻葬身火窟。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區合江街一處民宅今晚傳出火警，一對老夫妻葬身火窟。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區合江街一處民宅今晚傳出火警，一對老夫妻葬身火窟。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區合江街一處民宅今晚傳出火警，一對老夫妻葬身火窟。記者石秀華／翻攝
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影
死者女兒得知消息，趕抵現場一度傷心癱軟在地，由旁人扶起，並坐在紅色塑膠椅上低聲啜泣。記者石秀華／攝影
死者女兒得知消息，趕抵現場一度傷心癱軟在地，由旁人扶起，並坐在紅色塑膠椅上低聲啜泣。記者石秀華／攝影
高雄民宅這起火警引起周邊居民關注。記者石秀華／攝影
高雄民宅這起火警引起周邊居民關注。記者石秀華／攝影
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影
高雄民宅火警，火勢撲滅後，消防員入內察看。記者石秀華／攝影

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