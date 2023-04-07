高雄晚間民宅惡火奪2命 老夫妻看護行蹤不明

高雄市三民區合江街一處民宅今晚傳出火警，消防獲報出動12車24人前往灌救，火勢於1小時撲滅；未料消防員入內察看，發現1對老夫妻命喪火窟，據傳，平常由這對老夫妻平常由一名外籍看護照顧，未料火災發生後行蹤不明，詳細事故原因，仍待調查。

這起火警發生於今天晚上8時11分許，火場為位於三民區合江街一處透天厝民宅，消防獲報後，趕抵現場，建築已全面燃燒，屋內不斷串出火焰，經消防布線灌救，火勢於43分鐘內撲滅。

消防派員搜索火場，發現屋內一樓處2具屍體，初步調查，死者身分為81歲林姓老翁與76歲妻子。