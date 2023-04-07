影／已遭通緝…他又持刀砍情敵 頻換車逃20小時落網
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區遭警方逮獲，警詢後明天依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市中和警方昨晚10時許獲報，中和區中安街有兩名男當街鬥毆扭打在地，疑似有人受傷，員警迅速趕抵，發現康姓男子（20歲）意識清楚但身上有流血，經救護人員檢視，發現其腰部、腿部疑似有刀傷，送往雙和醫院治療。
據了解，陳姓男子（20歲）不滿康男邀約其前女友，雙方為此爭風吃醋，陳男昨晚約從事服務業的康男相約談判，雙方疑似一言不合，當街扭打，陳男持折疊刀揮舞，涉嫌劃傷康男腰部、腿部，當場濺血。
據悉，陳男因未依規定接受感化教育，新北地院去年底發布通緝中，陳男逞凶後先搭友人汽車逃回中和區住處，隨後又換裝立即出門躲藏。警方發現陳男先搭計程車逃至淡水區，又數度換車在新北市新莊區、板橋區四處流竄，中和警方專案小組今晚7時10分在永和區中正路發現陳男行蹤，當街逮捕到案。警詢後明天將依傷害罪嫌移送新北地檢署辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言