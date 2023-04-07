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房市警訊再現？去年台灣出生人數再創新低 惟建築存量逆勢增3%

影／已遭通緝…他又持刀砍情敵 頻換車逃20小時落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區遭警方逮獲，警詢後明天依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市中和警方昨晚10時許獲報，中和區中安街有兩名男當街鬥毆扭打在地，疑似有人受傷，員警迅速趕抵，發現康姓男子（20歲）意識清楚但身上有流血，經救護人員檢視，發現其腰部、腿部疑似有刀傷，送往雙和醫院治療。

據了解，陳姓男子（20歲）不滿康男邀約其前女友，雙方為此爭風吃醋，陳男昨晚約從事服務業的康男相約談判，雙方疑似一言不合，當街扭打，陳男持折疊刀揮舞，涉嫌劃傷康男腰部、腿部，當場濺血。

據悉，陳男因未依規定接受感化教育，新北地院去年底發布通緝中，陳男逞凶後先搭友人汽車逃回中和區住處，隨後又換裝立即出門躲藏。警方發現陳男先搭計程車逃至淡水區，又數度換車在新北市新莊區、板橋區四處流竄，中和警方專案小組今晚7時10分在永和區中正路發現陳男行蹤，當街逮捕到案。警詢後明天將依傷害罪嫌移送新北地檢署辦。

陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區中正路遭警方逮獲，警詢後明依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區中正路遭警方逮獲，警詢後明依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區遭警方逮獲，警詢後明依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區遭警方逮獲，警詢後明依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，康男因腰部及腿部遭刀劃傷，由救護車送醫治療，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，康男因腰部及腿部遭刀劃傷，由救護車送醫治療，無生命危險。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區中正路遭警方逮獲，警詢後明依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
陳姓男子昨晚在新北市中和區約情敵康男談判，涉嫌當街持刀攻擊後搭車逃逸，陳男頻換車在新北市四處逃竄，逃亡20小時，今晚7時許在永和區中正路遭警方逮獲，警詢後明依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝

傷害罪 永和 鬥毆

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