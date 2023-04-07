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影／台9線曳引車失控撞轎車「擠壓撞牆變形」 司機賠大了
1輛附掛拖車的曳引車由台東沿台9線往屏東行駛，下午4時20分行經438.4公里（屏東縣獅子鄉草埔村）段時，疑似煞車失靈衝出路外，車頭直接撞上停放路邊1輛轎車，轎車被擠壓撞牆後嚴重變形，路旁的鐵皮屋及崗哨亭毀損；屏東枋寮警分局據報到場處理，現場無人受傷，張姓司機酒測值0，肇事責任正由警方調查釐清中。
曳引車衝撞力道不輕，除撞毀1輛轎車，並毀損路旁的鐵皮屋及草埔社區守望相助崗哨亭，駕駛恐面臨金額不小的民事賠償，43歲的張姓司機未受傷，他一臉無奈告訴警方，在過彎時突然煞車失靈才衝出路外。
轎車車主見到愛車嚴重變形，直呼「禍從天降」，受驚嚇的居民不排除司機疲勞駕駛或恍神肇事可能。肇事責任由警方調查釐清中。
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