影／台9線曳引車失控撞轎車「擠壓撞牆變形」 司機賠大了

1輛附掛拖車的曳引車由台東沿台9線往屏東行駛，下午4時20分行經438.4公里（屏東縣獅子鄉草埔村）段時，疑似煞車失靈衝出路外，車頭直接撞上停放路邊1輛轎車，轎車被擠壓撞牆後嚴重變形，路旁的鐵皮屋及崗哨亭毀損；屏東枋寮警分局據報到場處理，現場無人受傷，張姓司機酒測值0，肇事責任正由警方調查釐清中。

曳引車衝撞力道不輕，除撞毀1輛轎車，並毀損路旁的鐵皮屋及草埔社區守望相助崗哨亭，駕駛恐面臨金額不小的民事賠償，43歲的張姓司機未受傷，他一臉無奈告訴警方，在過彎時突然煞車失靈才衝出路外。