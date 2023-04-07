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南投山域又事故 女子八通關古道摔傷被背負下山

中央社／ 南投縣7日電

一名女子今天隨隊行走南投縣信義鄉八通關古道時摔傷腿，下午由警義消背負下山。另外，日前信義鄉山區有2名登山者受傷待救援、仁愛鄉干卓萬山有1名男子墜谷生死不明待搜救。

南投縣山域近日事故不斷，南投縣消防局指出，一名鄒姓女子今天隨隊行走信義鄉八通關古道前往雲龍瀑布時，她摔倒造成腿部受傷無法行走，消防局派遣玉山分隊警、義消12人趕往，雙方接觸後，下午由搜救隊背負鄒女下山，鄒女表示自行就醫。

消防局表示，另一支20人登山隊攀登南三段，隊伍4月5日走至信義鄉本鄉山時，由於落雷打中樹木，樹枝噴飛恰好打中一名33歲男性高山協作員，造成他右側髖骨受傷無法行走，由於地處偏遠，消防局申請直升機救援，但今天天氣不佳，未能執行。

另外，一名35歲女子與友人由花蓮縣瑞穗林道入山攀登南三段，4月5日行經信義鄉亞力士營地附近時，腿部疑骨折無法行走，消防局與執行中的信義鄉本鄉山救援併案處理，第1梯、第2梯次搜救人員昨天會合，同時申請空勤直升機協助，但因天氣不佳，待放晴後吊掛。

消防局表示，另一名66歲蔣姓登山者隨隊攀登仁愛鄉干卓萬山疑墜谷失聯，消防局4月2日獲報出勤救援，經動用空拍機至疑似墜落點勘查並派員下切山谷搜尋都未發現，搜救隊連日持續搜索，但因山區天氣不佳，考量人員安全暫停搜救，預計4月9日繼續搜救。

南投 直升機

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