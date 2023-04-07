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他借18萬還不出來…3煞擄人討債 警2小時攻堅救人
洪姓男子2月初向王男借18萬應急，王男多次催討他仍無法還錢。上個月28日傍晚，王男夥同另兩友約洪男碰面談判，雙方爆發口角衝突。王等3人強押洪男上車，旋即載往桃園中壢一間汽車旅館。警方獲報2小時趕抵攻堅，平安救出洪男帶回王等3人，警詢後依妨害自由送辦，檢察官複訊裁定各2萬元交保。
經調查，洪姓男子（45歲）以打臨工維生，與主嫌王男為朋友關係。今年因工地工作量短缺，導致洪男入不敷出，遂於今年2月初向王男（30歲）借款18萬元應急，日前王男多次向洪男催討欠債，但洪男實在無力還錢，這讓王男相當不滿。
上個月28日傍晚5時許，王男夥同謝男（32歲）及邱男（20歲）等3人，約洪男在新北市新莊區天祥街與新北大道路口談判。4人一碰面又因何時還錢爆發口角。王男討不到錢憤而將洪男強押上車，旋即載往桃園市中壢區光正街一家汽車旅館內囚禁，有路人全程目擊報警救援。
新莊警分局獲報，調閱沿線監視器畫面以車追人，於兩小時後，循線在中壢區光正街汽車旅館攻堅順利救出洪男，當場逮捕王男等3人帶回偵辦，警詢後依妨害自由罪嫌移送王男等3人，檢察官複訊裁定各2萬元交保。
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