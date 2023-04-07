快訊

獨／物流全傻了！洛杉磯及長灘港傳無預警罷工 恐衝擊運價

日職／3台將同登場！王柏融二軍5支0吞3K 打擊率陷1成保衛戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他借18萬還不出來…3煞擄人討債 警2小時攻堅救人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

洪姓男子2月初向王男借18萬應急，王男多次催討他仍無法還錢。上個月28日傍晚，王男夥同另兩友約洪男碰面談判，雙方爆發口角衝突。王等3人強押洪男上車，旋即載往桃園中壢一間汽車旅館。警方獲報2小時趕抵攻堅，平安救出洪男帶回王等3人，警詢後依妨害自由送辦，檢察官複訊裁定各2萬元交保。

經調查，洪姓男子（45歲）以打臨工維生，與主嫌王男為朋友關係。今年因工地工作量短缺，導致洪男入不敷出，遂於今年2月初向王男（30歲）借款18萬元應急，日前王男多次向洪男催討欠債，但洪男實在無力還錢，這讓王男相當不滿。

上個月28日傍晚5時許，王男夥同謝男（32歲）及邱男（20歲）等3人，約洪男在新北市新莊區天祥街與新北大道路口談判。4人一碰面又因何時還錢爆發口角。王男討不到錢憤而將洪男強押上車，旋即載往桃園市中壢區光正街一家汽車旅館內囚禁，有路人全程目擊報警救援。

新莊警分局獲報，調閱沿線監視器畫面以車追人，於兩小時後，循線在中壢區光正街汽車旅館攻堅順利救出洪男，當場逮捕王男等3人帶回偵辦，警詢後依妨害自由罪嫌移送王男等3人，檢察官複訊裁定各2萬元交保。

洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝
洪男因欠債被強押到中壢汽車旅館，警方攻堅順利救出洪男，現場逮捕王等3嫌送辦。記者曾伯愷／翻攝

汽車旅館 桃園

延伸閱讀

影／買金項鍊欠尾款挨揍不提告 警逮2嫌依妨害自由移送

告五人改造汽車旅館錄音 雲安人生挑戰是關燈睡覺

影／狡猾毒犯換4次車牌躲汽車旅館 警見毒品量大吃一驚

紓解中壢環中東路車潮 桃市交通局最偏心此路口

相關新聞

3車連撞！轎車遭砂石車擠成夾心餅乾 國一湖口南下回堵10公里

國道1號南下湖口路段今天下午發生砂石車與小客車、廂型車廂型車碰撞事故，廂型車當場被撞轉了超過180度，砂石車更是衝到內線...

上午還正常到校…北市女高中生中正橋墜新店溪 送醫不治

一名17歲就讀台北市萬華區一所高中的女學生，今天中午在中正橋墜落新店溪，路人報警後雙北警消搜尋河面救人，但找到女高生時已...

他借18萬還不出來…3煞擄人討債 警2小時攻堅救人

洪姓男子2月初向王男借18萬應急，王男多次催討他仍無法還錢。上個月28日傍晚，王男夥同另兩友約洪男碰面談判，雙方爆發口角...

民眾開車驚見牛跑上分隔島吃草 屏警驅趕告誡飼主

屏東縣潮州鎮昨天上午太平路一帶，飼主放牧未注意，竟讓2隻牛走到馬路上閒晃，還跑到分隔島上吃草，嚴重影響車輛通行安全，警方...

高雄立志中學午後火警幸無人傷 校方：5分鐘就疏散完

高雄市立志中學今午2點半左右發生火警，火苗從五層樓高教學大樓的地下室竄出，校方緊急疏散大樓內上課的445名師生至操場，火...

獵殺黑熊辯稱與部落分食 屏檢另案追源頭懷疑商業買賣

屏東檢警歷時4個月追查，屏東縣霧台鄉大武部落顏姓男子等7人涉獵殺黑熊，3年殺4隻黑熊，顏男等人供稱，獵殺的台灣黑熊連皮帶...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦