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民眾開車驚見牛跑上分隔島吃草 屏警驅趕告誡飼主

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮昨天上午太平路一帶，飼主放牧未注意，竟讓2隻牛走到馬路上閒晃，還跑到分隔島上吃草，嚴重影響車輛通行安全，警方獲報到場將牛驅趕遠離車道，牽引返回河堤旁安全處所，連繫飼主將牛帶回，所幸未發生事故。

潮州警分局巡邏勤務時接獲民眾報案，指太平路600巷有2隻牛正於路上行走，並在分隔島上吃草，立即連繫鄧姓飼主前來將牛隻帶回，同時考量現地道路交通安全情形，利用樹枝及牽引牛隻身上的麻繩，分別將2隻牛帶往河堤旁，讓牠們自行走回位在河堤的牛群中。

警方告誡鄧姓飼主應妥善管理牛隻，同時通報相關主管機關協助處理，也提醒民眾顧好家畜，依道路交通管理處罰條例第84條規定，放縱或疏於牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。

屏東縣潮州鎮駕駛開車驚見2隻牛跑上分隔島吃草。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮駕駛開車驚見2隻牛跑上分隔島吃草。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮有2隻牛跑上分隔島吃草，警員獲報驅離道路，連繫飼主帶回，幸未發生事故。圖／潮州警分局提供
屏東縣潮州鎮有2隻牛跑上分隔島吃草，警員獲報驅離道路，連繫飼主帶回，幸未發生事故。圖／潮州警分局提供

屏東縣 警察

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