聽新聞
test
0:00 / 0:00
民眾開車驚見牛跑上分隔島吃草 屏警驅趕告誡飼主
屏東縣潮州鎮昨天上午太平路一帶，飼主放牧未注意，竟讓2隻牛走到馬路上閒晃，還跑到分隔島上吃草，嚴重影響車輛通行安全，警方獲報到場將牛驅趕遠離車道，牽引返回河堤旁安全處所，連繫飼主將牛帶回，所幸未發生事故。
潮州警分局巡邏勤務時接獲民眾報案，指太平路600巷有2隻牛正於路上行走，並在分隔島上吃草，立即連繫鄧姓飼主前來將牛隻帶回，同時考量現地道路交通安全情形，利用樹枝及牽引牛隻身上的麻繩，分別將2隻牛帶往河堤旁，讓牠們自行走回位在河堤的牛群中。
警方告誡鄧姓飼主應妥善管理牛隻，同時通報相關主管機關協助處理，也提醒民眾顧好家畜，依道路交通管理處罰條例第84條規定，放縱或疏於牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通可處所有人或行為人300元以上600元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言