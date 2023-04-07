民眾開車驚見牛跑上分隔島吃草 屏警驅趕告誡飼主

屏東縣潮州鎮昨天上午太平路一帶，飼主放牧未注意，竟讓2隻牛走到馬路上閒晃，還跑到分隔島上吃草，嚴重影響車輛通行安全，警方獲報到場將牛驅趕遠離車道，牽引返回河堤旁安全處所，連繫飼主將牛帶回，所幸未發生事故。

潮州警分局巡邏勤務時接獲民眾報案，指太平路600巷有2隻牛正於路上行走，並在分隔島上吃草，立即連繫鄧姓飼主前來將牛隻帶回，同時考量現地道路交通安全情形，利用樹枝及牽引牛隻身上的麻繩，分別將2隻牛帶往河堤旁，讓牠們自行走回位在河堤的牛群中。