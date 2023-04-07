高雄立志中學午後火警幸無人傷 校方：5分鐘就疏散完

高雄市立志中學今午2點半左右發生火警，火苗從五層樓高教學大樓的地下室竄出，校方緊急疏散大樓內上課的445名師生至操場，火勢約30分鐘內撲滅，學校表示，火警所在的地下室是當儲藏室，儲放廢棄課桌椅，實際火因仍需釐清。

立志中學地下室不明原因起火，學校通報消防局前往搶救，火勢約於下午2時30分撲滅，所幸無人員受傷

立志中學表示，學校第一時間即疏散師生，起火的地下室主要做為儲藏室，儲放一些廢棄課桌椅。

教育局表示，第一時間已督請學校加強用火用電安全，師生提高警覺，保護師生為要，後續並配合消防局釐清事因，並進行校安通報，落實校內防災事宜。