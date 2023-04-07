忍不住援交誘惑 設計師衝動砸7萬買點數遇警幻滅

室內設計師余姓男子，在網路收到陌生援交訊息，和對方加Line後，花500買點數成會員，又被慫恿買2萬8000禮物餽贈，因女方拒不見面，余怒傳訊「不玩了」，後卻禁不住誘惑，到超商買點數，警方獲報到場，因結巴被拆穿援交意圖，雖幻滅卻保住4萬元。

仁武警分局仁美派出所警方，4日晚上9時許，接獲鳥松區學堂路一家超商店員報案，指稱一名男子欲購買大量遊戲點數疑似遭詐騙，線上警網隨即趕赴現場了解。

警方詢問余男買點數的理由，他支吾其詞，警方追問他的工作，余回「做窗簾的，室內設計師」，警方好奇問余「誰叫你買的（點數），讓我們看一下，你不信任我們嗎？還是你有把柄被抓住？」余回「沒有啊，只是要買網路點數而已」。

警方研判余男遇到假交友詐騙點數，告知余這是援交詐騙，並問「已經給對方了嗎？（點數），你見不到面的」。

余男見警方嚴詞勸說，才乖乖吐實，自己在臉書收到陌生女子詢問援交訊息，一時興起和對方加LINE成好友，對方又要求他使用不明釣魚網站下載「摯愛交友」APP，強調充值500元成會員才能繼續聊天。

余男告知警方，因對方不斷遊說他要購買點數送禮、充值提升親密度才能見面，他不疑有他，按對方指示花了2萬8000元購買點數，並將序號傳給對方，後來該名女子卻三番兩次推託不肯見面，他氣炸，曾傳訊「不玩了」、「太離譜了」。