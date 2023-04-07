3車連撞！轎車遭砂石車擠成夾心餅乾 國一湖口南下回堵10公里

國道1號南下湖口路段今天下午發生砂石車與小客車、廂型車廂型車碰撞事故，廂型車當場被撞轉了超過180度，砂石車更是衝到內線擦撞分隔島，並將一輛小客車當場夾在分隔島間的細縫，事故造成高速公路僅中線可通行，警方正排除現場並釐清事故原因。

據了解，這起事故發生在下午2時許，國道1號南下83K、湖口交流道前，砂石車、小客車與廂型車不明原因發生擦撞，疑似砂石車閃避不及追撞廂型車，造成廂型車車尾幾乎全毀，現場車體零件散落一地，廂型車更是直接被撞到外線車道轉了一圈，占據外線及路肩。

砂石車則是閃避不及衝撞廂型車後甩到內線車道，沒想到一輛小客車當場慘遭夾住，擦撞內側護欄才停住，現場白色小客車嚴重變形，駕駛受困車內，民眾皆上前救援，目前警方尚未確認傷亡情形。