去年8月才假釋 無掌「囝仔昌」國道自撞亡 警：無照上路

國道3號彰化快官路段昨天凌晨發生的自撞護欄車禍，駕車男子送醫不治。經查出，這名男子是綽號「囝仔昌」的台南地方狠角色劉子賢，9年前，遭「紅龜」洪政軍等人剁斷雙掌丟包醫院，幸及時搶救撿回一命，沒想到出獄後，自撞身亡。據指出，劉子賢的駕照已被吊銷，是違規上路。

國道公路警察第七大隊指出，劉子賢駕駛BMW轎車，昨天凌晨2時9分許行經國道3號北向200.4公里，疑似因操作不當撞擊外側護欄後翻覆，由救護車送彰化基督教醫院急救無效，宣告死亡，此事故經檢測酒測值為零。警方指出，此一車禍發生後，未造成車流回堵情形，在凌晨1時13分排除後，恢復通車。

劉子賢車禍死亡後，被家人運回台南，再傳出他的相關背景，國道第七大隊指出，國道警方是依肇事案件處理，查出駕駛人身分，至於他的相關背景與恩怨，就不是國道警方調查範圍，國道警方也是今天由媒體報導才知道。