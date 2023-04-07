兄妹上山探視阿嬤返程車沒油摸黑徒步推 太平警助脫困
台中市太平區趙姓兄妹趁清明連假雙載騎機車沿長龍路上山，回南投縣國姓鄉探視阿嬤，沒想到傍晚返程半途發現車沒油，受困長龍路四段山區，兩兄妹只好摸黑牽機車往山下走了4個多小時，所幸遇到頭汴派出所員警巡邏經過發現協助脫困，才化解這場驚魂記。
太平警分局頭汴派出所副所長呂招農、警員蔡志明當天晚間9時許執行山區護農專案勤務，巡邏發現一對男女推著機車往山下走，經上前詢問才知道是一對兄妹因機車沒油了，只能徒步推車。
兄妹倆向警方表示，當天上午雙載騎車探望阿嬤，傍晚返程要回太平區住處，結果騎到赤崁頂附近就發現機車沒汽油了，深山手機收訊不好無法對外聯繫，只好沿路牽著機車下山，好在熱心的警察。
警方問清楚緣由後，載趙女就近到山下加油站購買汽油，順利幫助兄妹倆脫困，兩兄妹頻向員警道謝，感謝警方熱心協助。
太平分局分局長蔡慶星呼籲，民眾出遊或遠行前，應先行檢查車輛油料及機件等，特別是前往人車罕至的山區，更增加不確定因素，凡事多一分檢查、少一分風險，避免發生憾事。
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