醉漢徒手勒斃汐止站外排班小黃運將 士院今午裁准羈押禁見

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子酒醉後在新北市汐止火車站外與計程車司機林姓男子爭執，徒手勒死林男，警方獲報到場逮捕陳男，依殺人罪嫌移送，士林地檢署複訊後聲押禁見，士林地院今午裁准。

檢警調查，40歲陳男昨晨喝酒爛醉，上午6時許在汐止火車站外，於林姓男子所駕計程車旁小便，引起林男不滿，雙方爆發口角衝突，陳男徒手勒住林男頸部，導致林男失去呼吸心跳，警消獲報派員到場急救，送醫救治後仍回天乏術，林男不治身亡。

警方獲報到場，陳男不斷對員警說「我喜歡你們」，被逮捕後帶返警所，直至下午酒醒後，自稱前一晚與友人相約飲酒，多種酒類混合，對於事發經過「斷片全忘了」。

警方詢後依殺人罪嫌將陳男送辦，士林地檢署複訊後認陳男涉嫌重大，有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見，士林地院今午裁准。

新北市汐止火車站昨天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，疑酒醉失控涉嫌動手勒死對方子，警方獲報當場逮人，並封鎖現場採證。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止火車站昨天驚傳命案，陳姓男子與計程車司機林姓男子發生口角爭執，疑酒醉失控涉嫌動手勒死對方子，警方獲報當場逮人，並封鎖現場採證。記者王長鼎／翻攝

計程車 火車站

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