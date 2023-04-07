醉漢徒手勒斃汐止站外排班小黃運將 士院今午裁准羈押禁見

陳姓男子酒醉後在新北市汐止火車站外與計程車司機林姓男子爭執，徒手勒死林男，警方獲報到場逮捕陳男，依殺人罪嫌移送，士林地檢署複訊後聲押禁見，士林地院今午裁准。

檢警調查，40歲陳男昨晨喝酒爛醉，上午6時許在汐止火車站外，於林姓男子所駕計程車旁小便，引起林男不滿，雙方爆發口角衝突，陳男徒手勒住林男頸部，導致林男失去呼吸心跳，警消獲報派員到場急救，送醫救治後仍回天乏術，林男不治身亡。

警方獲報到場，陳男不斷對員警說「我喜歡你們」，被逮捕後帶返警所，直至下午酒醒後，自稱前一晚與友人相約飲酒，多種酒類混合，對於事發經過「斷片全忘了」。