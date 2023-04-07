國中生騎腳踏車遭公車輾過 龐大醫藥費壓得喘不過氣

竹北博愛國中邱姓學生去年12月騎腳踏車在博愛街遭違停車輛勾倒，又慘遭公車輾過，下半身不幸截肢，經多次手術才在近日脫離險境，但龐大醫藥費壓得邱家喘不過氣，幸有東元醫院和金石醫療慈善基金會協助所有醫療費用，新竹縣長楊文科昨前往探視，同時感謝醫院及基金會伸援手。

邱媽媽說，孩子很勇敢，4個月下來，接受到大家很多的愛心及關心，不管認識與否都盡力幫助他們，心中的感激已經沒辦法用言語來表達，很多人說「我很勇敢」，但其實是背後有大家的支持，感謝東元醫院全力救護。

邱媽媽也說，看到醫護人員們，不單是對孩子，還有家人無微不至的關心，治療孩子還有重建心理，這4個月很艱難、很漫長，但挺過來了，現在一步一步來，一一面對，學校也很積極協助，為了讓他重返社會及家庭，學習這塊，不能放下；她告訴孩子，「那麼多人關心你，媽媽只能陪著你，未來還是要靠你自己，期許你未來有能力也能成為別人的貴人，感謝遇到的這些貴人與我們面對這一切」。

據了解，邱姓學生在去年12月1日放學正要騎腳踏車回家途中，被路旁違停車輛勾倒，又被後方駛來的公車輾過，造成他骨盆腔被碾碎、下半身截肢，還要做人工器官、長期洗腎，讓師長非常不捨，直言他是位個性謙和的好孩子，事發後學校發動募款。

因邱姓學生家境並不富裕，家中僅靠爸爸在擔任外包清潔人員，媽媽則是新住民，還要照顧年長的阿公阿嬤，原本邱生想靠學習程式翻轉家庭才特地跨區到博愛國中就讀，才念一學期就發生意外。

新竹縣府指出，邱同學車禍傷勢嚴重，當時緊急送至東元醫院搶救，隨即轉至林口長庚醫院手術，術後脫離險境，後續為方便治療復健及照料，轉院回東元醫院住院，經過4個月的專業治療與復健，接下來將轉院做進一步手術。

楊文科表示，特別感謝東元醫院及基金會全力支持邱同學所有醫療費用。邱同學非常聰明，對程式設計很有天分，雖然躺在病床上，仍透過視訊上課，維持學業進度，上進的態度讓校長及師生們非常讚賞，並鼓勵他持續學習程式設計。

東元醫院副院長林鎮宇說，邱同學送醫時傷勢嚴重，醫院立刻動用所有外傷醫師全力搶救，急救醫學教育中心主任簡振宇及一般外科醫師郭令偉搶救得宜，並即時聯繫林口長庚醫院做轉診後送，全力救治邱同學脫離險境。

醫院在4個月治療期間，全力做好身體器官重建，與心理建設，盡力回復原有功能，未來希望邱同學下肢部分，能透過輔具義肢協助，行動便利，祝福他未來復健道路及學業，一切平安順利。