國中生騎腳踏車遭公車輾過 龐大醫藥費壓得喘不過氣
竹北博愛國中邱姓學生去年12月騎腳踏車在博愛街遭違停車輛勾倒，又慘遭公車輾過，下半身不幸截肢，經多次手術才在近日脫離險境，但龐大醫藥費壓得邱家喘不過氣，幸有東元醫院和金石醫療慈善基金會協助所有醫療費用，新竹縣長楊文科昨前往探視，同時感謝醫院及基金會伸援手。
邱媽媽說，孩子很勇敢，4個月下來，接受到大家很多的愛心及關心，不管認識與否都盡力幫助他們，心中的感激已經沒辦法用言語來表達，很多人說「我很勇敢」，但其實是背後有大家的支持，感謝東元醫院全力救護。
邱媽媽也說，看到醫護人員們，不單是對孩子，還有家人無微不至的關心，治療孩子還有重建心理，這4個月很艱難、很漫長，但挺過來了，現在一步一步來，一一面對，學校也很積極協助，為了讓他重返社會及家庭，學習這塊，不能放下；她告訴孩子，「那麼多人關心你，媽媽只能陪著你，未來還是要靠你自己，期許你未來有能力也能成為別人的貴人，感謝遇到的這些貴人與我們面對這一切」。
據了解，邱姓學生在去年12月1日放學正要騎腳踏車回家途中，被路旁違停車輛勾倒，又被後方駛來的公車輾過，造成他骨盆腔被碾碎、下半身截肢，還要做人工器官、長期洗腎，讓師長非常不捨，直言他是位個性謙和的好孩子，事發後學校發動募款。
因邱姓學生家境並不富裕，家中僅靠爸爸在擔任外包清潔人員，媽媽則是新住民，還要照顧年長的阿公阿嬤，原本邱生想靠學習程式翻轉家庭才特地跨區到博愛國中就讀，才念一學期就發生意外。
新竹縣府指出，邱同學車禍傷勢嚴重，當時緊急送至東元醫院搶救，隨即轉至林口長庚醫院手術，術後脫離險境，後續為方便治療復健及照料，轉院回東元醫院住院，經過4個月的專業治療與復健，接下來將轉院做進一步手術。
楊文科表示，特別感謝東元醫院及基金會全力支持邱同學所有醫療費用。邱同學非常聰明，對程式設計很有天分，雖然躺在病床上，仍透過視訊上課，維持學業進度，上進的態度讓校長及師生們非常讚賞，並鼓勵他持續學習程式設計。
東元醫院副院長林鎮宇說，邱同學送醫時傷勢嚴重，醫院立刻動用所有外傷醫師全力搶救，急救醫學教育中心主任簡振宇及一般外科醫師郭令偉搶救得宜，並即時聯繫林口長庚醫院做轉診後送，全力救治邱同學脫離險境。
醫院在4個月治療期間，全力做好身體器官重建，與心理建設，盡力回復原有功能，未來希望邱同學下肢部分，能透過輔具義肢協助，行動便利，祝福他未來復健道路及學業，一切平安順利。
楊文科昨與縣教育局長楊郡慈、議員蔡志環、博愛國中校長郭雅玲及家長會長宋鴻釀等人一同前往東元醫院關心邱同學與邱媽媽，祝福他們未來復健能夠一切順利，縣府教育局及社會處也將協助後續學業生涯、減輕家庭負擔等，期盼邱同學早日康復，未來更加順利。
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