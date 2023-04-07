影／澎湖漁船船長作業中風 海巡海上搶救生命
澎湖籍漁船許姓船長昨天在出海作業，突然病發癱倒在駕駛艙，無法言語，海巡署金馬澎分署第13巡防區指揮部據報，趕緊派船艇火速前往救人，情勢緊急。
海巡署金馬澎分署第13巡防區指揮部，昨天傍晚5時50分接獲民眾打「118」報案，指「金鴻財」漁船在澎湖外垵西方8海里作業，船長突然病發，情況危急。
第13巡防區指揮部派遣澎湖海巡隊正在海上巡防的「PP-3503」巡防艇，緊急趕往事發海域，約半小時後，與金鴻財漁船會合，發現船長倒在駕駛艙門口，無法走動，病況危急。
海巡人員馬上以擔架隔船接駁，順利將許姓船長接上海巡艇，立即火速後航返馬公港，約在昨晚7點多，航抵馬公港，將許交由澎湖縣消防局救護車，載往衛福部澎湖醫院就醫，挽回生命。
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