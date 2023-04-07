想喝綠豆湯？高雄駕駛眼前黑誤踩油門撞飛騎士 電桿阻停店家前

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聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子今天上午10時36分許開車沿高雄左營大路行駛，分神撞飛機車騎士，再撞上綠豆湯店前電線桿，車頭凹陷，剛好停在綠豆湯廣告旗幟前；幸騎士僅手腳擦挫傷，送醫無礙；陳聲稱眼前突然一片黑，踩煞車卻誤踩油門釀禍，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，39歲的陳姓男子，今天上午10時36分許，駕駛轎車行經左營區左營大路，由南向北方向行駛時，突然撞上停在巷口的20歲張姓男子機車，張被撞倒在地，無法爬起。

陳男轎車往前衝，撞上一家綠豆湯門前的電線桿才停下，車頭引擎凹陷、車輪撞歪，車前方剛好有一支綠豆湯廣告旗幟，路過民眾誤以為駕駛要買綠豆湯釀禍。

警消獲報趕抵現場處理，陳男聲稱因眼前一片黑，原本要踩煞車又誤踩油門，才發生暴衝意外，所幸騎士張男僅手腳擦挫傷，送醫無大礙，雙方無酒駕行為，詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

高雄陳姓男子駕駛轎車在左營大路失控撞飛騎士，再撞上一家綠豆湯門前的電線桿才停下，車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子駕駛轎車在左營大路失控撞飛騎士，再撞上一家綠豆湯門前的電線桿才停下，車頭毀損。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子駕駛轎車在左營大路失控撞飛騎士，再撞上一家綠豆湯門前的電線桿才停下，車頭毀損，車前方剛好有一支綠豆湯廣告旗幟。記者石秀華／翻攝
高雄陳姓男子駕駛轎車在左營大路失控撞飛騎士，再撞上一家綠豆湯門前的電線桿才停下，車頭毀損，車前方剛好有一支綠豆湯廣告旗幟。記者石秀華／翻攝

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