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曾被88槍案嫌犯「紅龜」剁斷雙掌！台南狠角色「囝仔昌」駕BMW自撞身亡

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曾被剁斷雙掌 台南狠角色「囝仔昌」國3駕BMW自撞身亡

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

9年前，綽號「囝仔昌」的台南地方狠角色劉子賢，遭「紅龜」洪政軍等人剁斷雙掌丟包醫院，幸及時搶救撿回一命，後因槍砲案件入獄服刑，去年8月假釋出獄，放話要找「紅龜」報仇，昨日傳出在國道3號彰化快官路段駕車自撞身亡。台南永康大灣兄弟聞訊後紛紛表示「一路好走」。

據指出，劉男5日下午拜訪台南友人後駕車北上，隔天凌晨2時許駕駛BMW轎車，行經國道3號北上彰化快官路段，突然撞擊外側護欄後翻覆，救護車緊急將他送往彰化基督教醫院搶救，仍傷重不治，經抽血檢測，酒測值為零。劉遺體當日下午運回台南市立殯儀館。

劉男友人發文指出「大仔，願你無病無痛，安心走好，我們這口子會顧好自己，大仔一路走」，另友人指出「想不到昨晚，我們見面是最後一面」，也證實了囝仔昌過世的消息。

檢警調查，劉男因幫女性友人出頭，得罪洪男，2014年9月7日凌晨，洪男假借中秋烤肉名義邀約劉男，劉男與4名友人到場，雙方一言不合，爆發衝突。洪男持槍對空鳴槍，劉男友人馬上逃離現場。

劉男遭洪男等人押走並綑綁手腳，以衣服蒙住雙眼、膠帶封貼嘴巴，接著拿武士刀將劉男雙掌自手腕處剁下，驅車載劉男至安南醫院後趕他下車。劉男走進急診室後，因失血過多休克，所幸及時搶救，撿回一命，但劉男遭剁下一雙斷掌，被丟棄在國聖橋下。

去年8月劉男假釋出獄，放話要找「紅龜」報仇，並透過網路社群放話「永康狂人囝仔昌在大灣永康等學甲88槍通緝犯紅龜」，指命一人一條！生死老天安排…，指沒打死林北一定討回來等語。88槍擊案後，劉男放話要找「紅龜」報仇，也引發各界關注。

「囝仔昌」劉子賢昨日傳出在國道3號彰化快官路段駕車自撞身亡，兄弟聞訊後紛紛表示「一路好走」。圖／讀者提供
「囝仔昌」劉子賢昨日傳出在國道3號彰化快官路段駕車自撞身亡，兄弟聞訊後紛紛表示「一路好走」。圖／讀者提供

假釋 國道 通緝

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